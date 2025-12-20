Campinas cai diante do Perugia e Brasil fica fora da final do Mundial
O time italiano enfrenta o Osaka na final
O Campinas está eliminado do Mundial de Clubes de vôlei masculino. A equipe liderada por Horacio Dileo foi superada por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/16 e 25/21, pelo Perugia, da Itália. Apesar do forte apoio da torcida em Belém, o elenco brasileiro apresentou falhas defensivas e não foi capaz de conter o volume de ataque dos atuais bicampeões mundiais. Na disputa pelo terceiro lugar, o time encara o Zawiercie.
O ponteiro Ben Tara foi o maior pontuador da partida com 16 acertos, seguido pelo central Loser, com 11. O levantador Giannelli foi fundamental para manter a equipe unida e assumiu a responsabilidade nos momentos de maior dificuldade. Do lado brasileiro, Acerola liderou com 11 pontos, seguido por Renan Bonora, com oito, que saiu do banco de reservas e deu um novo ritmo ao jogo.
Como foi o jogo
Com o apoio da torcida, o Campinas começou batendo de frente com a equipe italiana, forçando o saque e explorando o bloqueio alto. O ponteiro Maurício iniciou a partida com dificuldade para rodar a bola, sendo muito bem marcado, o que obrigou o levantador Bruninho a buscar outras alternativas. Somado a isso, a defesa brasileira parecia desconcentrada em momentos cruciais. Assim, os italianos fecharam a parcial em 25 a 15.
No segundo set, o time italiano abriu quatro pontos de vantagem logo no início. Com a paciência de Bruninho e a eficiência ofensiva de Acerola, o Campinas conseguiu encostar no placar. O técnico Horacio Dileo sacou Maurício Borges, que estava muito marcado, para a entrada de Renan, que iniciou sua participação com um ponto de bloqueio. Apesar da tentativa de reação na rotação, o Perugia fechou a parcial em 25 a 16.
No terceiro set, a disputa foi mais equilibrada. Renan teve um papel fundamental no bloqueio e devolveu a confiança à equipe brasileira, que conseguiu encostar no placar em 21 a 21. Apesar da reação, o time italiano ativou o modo ofensivo na reta final e não deu mais chances aos brasileiros, fechando a parcial em 25 a 21.
