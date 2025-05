Zebra francesa iguala feito de Serena em Roland Garros. Entenda

Principal competição no saibro do planeta, vencer partidas em sequência em Roland Garros não passa de um sonho para a maioria dos tenistas. Na chave feminina, a maior surpresa desta edição atende pelo nome de Lois Boisson, 361ª do mundo, de 22 anos, que igualou uma marca da multicampeã americana Serena Williams neste sábado (31).

Ao vencer a compatriota Elsa Jacquemot (138º), por 6/3, 0/6 e 7/5, a anfitriã se tornou a jogadora com mais baixo ranking desde 2018 a chegar às oitavas de final em Paris. Há sete anos, a autora dessa proeza foi Serena, então 451ª e ex-líder do ranking.

Para seguir sonhando na capital francesa, a convidada Boisson, que disputa o torneio pela primeira vez, terá de despachar a terceira favorita, a americana Jessica Pegula, que vem de vitória sobre a tcheca Marketa Vondrousova (96ª), por 2 a 1.

Andreeva também avança em Roland Garros



A russa Mirra Andreeva, de 18 anos e sexta do ranking, também avançou neste sábado: 6/3 e 6/1 contra Yulia Putintseva.



Aryna Sabalenka, número 1 do ranking mundial, classificou-se, na sexta, às oitavas em Paris, ao derrotar a sérvia Olga Danilovic por 6/2 e 6/3.



A tenista bielorrussa de 27 anos mantém seu desempenho consistente no torneio francês, onde ainda não perdeu nenhum set. Na estreia, Sabalenka superou a russa Kamila Rakhimova com parciais de 6/1 e 6/0. Na segunda fase, venceu a suíça Jil Teichmann por 6/3 e 6/1.

Nas oitavas de final, a número 1 do mundo enfrentará a americana Amanda Anisimova, 16ª colocada no ranking. Anisimova avançou após vencer a dinamarquesa Clara Tauson (22ª) por 7/6(4) e 6/4, também nesta sexta-feira. O histórico de confrontos entre Sabalenka e Anisimova favorece a americana, que venceu cinco dos sete duelos anteriores. O último encontro entre as tenistas aconteceu no WTA de Toronto em 2024, quando Anisimova triunfou por 6/4 e 6/2.

Até o momento, Sabalenka cedeu apenas dez games em todo o torneio, demonstrando eficiência em suas atuações no saibro parisiense. A bielorrussa busca seu primeiro título em Roland Garros.