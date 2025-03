Após Miami, qual será o próximo torneio de João Fonseca?

Após lutar muito, mas cair na terceira rodada em Miami, diante do número 11 do mundo, o australiano Alex De Minaur, em sua melhor campanha até agora em Masters 1000, João Fonseca vai se preparar para a temporada europeia no saibro. A princípio, seu próximo torneio deverá ser o Masters 1000 de Madri, que começa no dia 23 de abril.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Antes do torneio na capital espanhola acontecem o Masters 1000 de Monte Carlo, a partir de 6 de abril, e ATP's como o de Barcelona, que tem início no dia 14 do mesmo mês. Mas, inicialmente, o brasileiro não está inscrito em nenhum deles. Uma possibilidade dele participar seria através de convites, como aconteceu em Indian Wells e Miami.

Em Madri, João Fonseca venceu a primeira em Masters 1000

Caso seja confirmado o retorno apenas em Madri, João Fonseca estará de volta ao torneio onde conquistou sua primeira vitória em Masters 1000. Foi ano passado, contra o americano Alex Michelsen, outra estrela da nova geração, de 19 anos. Na época, então o 242º do mundo, o brasileiro superou o 70º do ranking. Na rodada seguinte, no entanto, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira foi derrotado pelo britânico Cameron Norrie (30º).

continua após a publicidade

Em 2025, João Fonseca debutou em outros dois torneios Masters 1000, seus primeiros em quadra rápida. Em Indian Wells, bateu o britânico Jacob Fearnley (81º) na estreia e, na rodada seguinte, perdeu para o campeão, Jack Draper (14º), também do Reino Unido. Já em Miami, veio a melhor campanha, até agora, do brasileiro nesse nível de torneio. Antes da derrota para De Minaur, o número 1 do Brasil estreara vencendo o anfitrião Learner Tien (66º) e, em seguida, superou o francês Ugo Humbert (20º).