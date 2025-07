Se você se empolgou com o Mundial de Clubes da FIFA, ótimo. Mas saiba que você basicamente assistiu ao ensaio geral do que a NFL e a Copa do Mundo vão fazer em escala global nos próximos anos, só que com mais dinheiro, mais audiência e, desculpa a sinceridade, muito mais competência em transformar esporte em espetáculo.

continua após a publicidade

O Mundial teve seus méritos, claro. Teve torcida viajando do outro lado do mundo, estádios cheios, e aquele eterno fetiche europeu de “ver como jogam os outros continentes”. E por mais que tenha dado muito certo e o público tenha ficado ligado do começo ao fim - com grande expectativa da final, inclusive, mesmo sem um brasileiro, ele ainda vai brigar para se manter vivo pelas próprias pernas.

A NFL, por outro lado, está chegando no Brasil como quem sabe que é a estrela da festa. Não precisa provar nada pra ninguém. Vai entrar de capacete dourado, com um show de luzes, transmissão em três idiomas, e uma fila de marcas prontas pra mirar ao altar da visibilidade. E olha que a bola nem ovalizou por aqui, ainda.

continua após a publicidade

Enquanto o Mundial de Clubes ainda debate se deve colocar um telão decente no estádio ou servir um cachorro-quente comestível, a NFL chega com planos de fanfest, rooftop e Meet & Greet com mascote. É o capitalismo norte-americano na sua forma mais organizada e sedutora. E funciona.

A Copa do Mundo também entra nesse bolo. A edição de 2026 vai ser um circo itinerante com três sedes, dezenas de estádios (a maioria da NFL, por sinal), e uma operação de logística que faria inveja à NASA. E o mais curioso: o futebol, o nosso futebol, vai ter que se adaptar ao modo de consumo do americano. Este, claro, que é o mesmo da NFL: entretenimento antes, durante e depois do jogo. Se possível, com três intervalos, uma apresentação da Taylor Swift e um chopp no copo.

continua após a publicidade

O Mundial de Clubes mostrou que o público está pronto para esse tipo de experiência híbrida, onde o jogo é só parte do cardápio. Mas quando a NFL abrir o playbook no Brasil e a Copa do Mundo transformar a América do Norte num reality show com chuteira, a gente vai entender que o que vimos agora era só o trailer gravado no celular.

A era dos eventos esportivos como missas silenciosas acabou. O futuro é um culto barulhento, lotado de LED, patrocinado por diversas marcas amantes da NFL e com o técnico dando entrevista ao vivo no TikTok enquanto o jogo ainda tá rolando (coisa parecida acontece na MLB).

E quer saber? A fila disso já começou. Se o Mundial foi o aperitivo, a NFL e a Copa do Mundo vão servir o banquete completo com direito a sobremesa, merchandising exclusivo e uma notificação push dizendo que você não pode perder o vídeo mais quente de uma fofoca ou acontecimento fora de campo.

Bem-vindos ao show.