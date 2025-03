João Fonseca lamenta chances perdidas, mas celebra evolução

Depois de sete vitórias consecutivas na temporada, cinco delas no Challenger de Phoenix, João Fonseca sofreu, na noite desta segunda-feira (24), sua quinta derrota em 2025, na terceira rodada do Masters 1000 de Miami. Sempre mantendo os pés no chão, seja nos triunfos ou nos tropeços, o brasileiro fez um balanço positivo da sequência de três torneios em solo americano. O primeiro foi o Masters 1000 de Indian Wells, onde o 60º do mundo alcançou a segunda rodada, perdendo para o campeão, o britânico Jack Draper (14º)





- Jogo difícil, sabia desde o início que exigiria muito mentalmente. É um jogador muito guerreiro, top 10, sabe jogar nessas situações. Ele usou o peso da bola do adversário, que pra mim é mais difícil. Eu gosto de bater forte, e a bola dele é mais difícil, arrasta no chão, difícil de bater - analisou o pupilo do técnico Guilherme Teixeira.

Jogador de muita velocidade, enorme regularidade e contra-ataque dos mais eficientes, De Minaur cometeu 27 erros não forçados, contra 43 do brasileiro. Nos winners (pontos vencedores), o australiano também levou a melhor: 22 a 20.

Bolas do rival eram armadilhas, diz João Fonseca

Ao mesmo tempo em que elogiou a maneira como o ex-número 6 do mundo atuou, o campeão do ATP de Buenos Aires, em fevereiro, e dos Challengers de Camberra (em janeiro) e de Phoenix, há duas semanas, lamentou as chances perdidas diante do australiano. No segundo set, o número 1 do Brasil viu o adversário abrir 3 a 0 e chegou a empatar. Na parcial decisiva, João Fonseca foi o primeiro a conquistar a quebra, logo no segundo game, mas levou a virada.

- Exigiu muito mentalmente, ele conseguiu devolver todas as bolas como se fosse uma armadilha, não dava bolas altas para matar o ponto, tinha que trabalhar a jogada. Tive oportunidades durante o jogo, algumas fui muito passivo, outras quis queimar a bola muito rápido. Acontece, tudo é uma experiência, acho que estou no caminho certo, fiz uma boa gira, três semanas muito boas, Indian Wells, Phoenix e Miami. Saldo muito positivo, tenho feito bom ano, me sentindo bem em quadra, bem fisicamente e mentalmente.

- Agora é seguir trabalhando, estamos no caminho certo. Triste com o resultado de hoje, mas feliz com o resultado todo, com a forma como encarei os jogos, feliz como estou evoluindo. É seguir em frente, porque a temporada é longa - encerrou o fenômeno que treina na Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club.

Antes de De Minaur, João Fonseca havia sido derrotado, neste ano, pelo italiano Lorenzo Sonego (55º),; na segunda rodada do Aberto da Austrália, pelos franceses Ugo Humbert (15º) e Alexander Muller (60º), respectivamente, na Copa Davis e na estreia do Rio Open, e pelo britânico Jack Draper (14º), na segunda rodada em Indian Wells.