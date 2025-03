Parceiro de treino agradece mensagem de João Fonseca

Mesmo com um milhão de seguidores no Instagram e uma legião de fãs ao redor do mundo, João Fonseca não se esquece dos amigos. Que o diga Christian Oliveira, um de seus dois parceiros de treinos na Yes Tennis, no Itanhangá Club, no Rio de Janeiro. Semana passada, ao chegar à final de um Torneio Future (abaixo dos Challengers), em Badalona (Barcelona), na Espanha, Chris recebeu uma mensagem de boa sorte do fenômeno do tênis mundial.

- É legal ver que, mesmo com toda correria dele em um dos maiores torneios do mundo, o João tira um tempo pra mandar uma mensagem incentivando. Além de um grande jogador, ele é um grande amigo e companheiro de equipe - contou Christian, ao Lance!, por telefone.

Essa não é a primeira demonstração de humildade e de amizade de João Fonseca em relação a Chris. Em dezembro do ano passado, às vésperas de embarcar para a Arábia Saudita, onde venceu o NextGen Finals, o carioca nascido em Ipanema fez questão de visitar o amigo em um torneio no Country Club, em Ipanema, onde começou a amizade entre eles.

Além de Chris, de 25 anos, o outro parceiro de treinos de João Fonseca na Yes Tennis é Pedro Sakamoto, de 31 anos e 562º do mundo nas duplas.

- Estamos com o fuso horário bem diferente, mas, sempre que dá, a gente troca mensagem e é sempre um apoiando o outro - contou Oliveira, falando sobre o ilustre amigo e parceiro de treino.

Na final em Barcelona, Chris e o parceiro, o mineiro Bruno Oliveira, acabaram superados pelo brasileiro Oscar José Gutierrez e o espanhol Mario Mansilla Diez, por duplo 6/4.



Essa foi a sgedunda final seguida da dupla brasileira. Há três semanas, em Monastir, na Tunísia, Christian e Bruno alcançaram outra decisão, perdendo para os italianos Luca Potenza e Ricardo Perin, por 7/6 e 6/1.

- Começamos a jogar juntos em setembro, esse está sendo o sexto torneio juntos. Foram duas semanas positivas, eu e o Bruno estamos cada vez mais entrosados, ganhamos bons jogos, E é muito gratificante ver que nosso trabalho diário está trazendo bons frutos - contou Chris, que, nesta semana, joga em Tarragona, também na Espanha.