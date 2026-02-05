De Mariah Carey a Rebeca Andrade: o que esperar da abertura das Olimpíadas de Inverno

As expectativas para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 estão altas! Nesta sexta-feira (6), o tradicional estádio San Siro, em Milão, estará no centro do espetáculo que marca o início do evento, com o acendimento da chama olímpica. Com celebridades como Mariah Carey e Laura Pausini, e ícones do esporte, como a brasileira Rebeca Andrade, a cerimônia acontece a partir das 16h (horário de Brasília), com cobertura em tempo real do Lance!.

Eventos simultâneos em quatro cidades

Apesar de os Jogos Olímpicos carregarem o nome de duas das principais sedes, as provas do evento se espalharão por sete cidades italianas. Além de Milão e Cortina D'Ampezzo, as competições também acontecerão em Anterselva, Tesero, Verona, Livigno e Bormio. Assim, nada mais justo que a cerimônia de abertura também passe por lugares diferentes.

O palco principal do evento será o estádio San Siro, mas também haverá cerimônias simultâneas e desfiles de atletas em Predazzo, Livigno e Cortina d'Ampezzo, que terá sua própria pira. As chamas serão acesas ao mesmo tempo em Milão e Cortina, nesta sexta-feira (6). O design das piras olímpicas foi inspirado pelo ícone italiano Leonardo da Vinci.

Design da pira olímpica dos Jogos de Inverno Milão-Cortina (Foto: Divulgação)

Rebeca Andrade como porta bandeira

Brasileira com o maior número de medalhas olímpicas na história, a ginasta Rebeca Andrade foi escolhida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para conduzir a bandeira olímpica na cerimônia de abertura. De acordo com a entidade, os porta-bandeiras escolhidos para Milão-Cortina 2026 são exemplos de valores como engajamento cívico, resiliência, inclusão e responsabilidade global.

Rebeca acompanhará um seleto grupo de personalidades que conduzirão a bandeira olímpica em Milão, ao lado de outros nomes do esporte, como o queniano Eliud Kipchoge, pentacampeão olímpico em provas de longa distância no atletismo, Cindy Ngamba, primeira atleta da Equipe Olímpica de Refugiados a conquistar uma medalha olímpica; e Pita Taufatofua, de Tonga, atleta pioneiro e humanitário.

Na cerimônia de Cortina D'Ampezzo, a bandeira olímpica será conduzida por Franco Nones, primeiro campeão olímpico italiano da história do esqui cross-country e Martina Valcepina, multimedalhista olímpica na patinação de velocidade em pista curta.

Rebeca Andrade conduzirá bandeira olímpica na cerimônia (Foto: Jack GUEZ / AFP)

Estrelas da música

Para completar o evento no San Siro com um toque extra de glamour, a cerimônia de abertura dos Jogos de Milão-Cortina contará com apresentações de grandes estrelas da música. Estão confirmadas as participações da cantora Mariah Carey, vencedora de cinco prêmios Grammy, e de dois ícones italianos da música: a vencedora do Globo de Ouro Laura Pausini, e o tenor Andrea Bocelli.

Mariah Carey participará da abertura das Olimpíadas de Inverno (Foto: Reprodução Instagram)

