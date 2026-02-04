Olimpíadas de Inverno: queda de energia interrompe estreia do curling

Um contratempo técnico marcou o primeiro evento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. A primeira rodada da disputa de curling em duplas mistas, nesta quarta-feira (4), foi interrompida por uma queda de energia na Arena Olímpica de Curling, em Cortina D'Ampezzo.

O problema aconteceu durante o primeiro período de quatro partidas que aconteciam simultaneamente na arena: Suécia x Coreia do Sul, Grã-Bretanha x Noruega, Canadá x Tchéquia e Estônia x Suíça. Cerca de dez minutos mais tarde, a energia foi restabelecida e as partidas foram retomadas.

Nos Jogos Olímpicos, o curling será disputado em três eventos: masculino, feminino e duplas mistas. Nos naipes masculino e feminino, as equipes são formadas por quatro atletas, enquanto as duplas são compostas por uma mulher e um homem.

As partidas de duplas mistas são disputadas em oito rodadas, chamadas de ends. As duplas fazem cinco lançamentos alternados em cada período e pontua o time que tiver a pedra mais próxima do centro do alvo. As rodadas classificatórias do curling em duplas mistas nos Jogos de Milão-Cortina serão disputadas até esta segunda-feira (9).

Curling é um dos esportes de inverno mais tradicionais (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

📅 Agenda: Curling em Milão-Cortina 2026

Data Evento 04 a 09/02 Rodadas classificatórias (Duplas Mistas) 09/02 Semifinais (Duplas Mistas) 10/02 Finais e disputa pelo Bronze (Duplas Mistas) 11 a 19/02 Torneio Masculino (Rodadas iniciais) 12 a 19/02 Torneio Feminino (Rodadas iniciais) 19/02 Semifinais Masculinas 20/02 Semifinais Femininas e Bronze Masculino 21/02 Final Masculina e Bronze Feminino 22/02 Final Feminina

