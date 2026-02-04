menu hamburguer
Mais Esportes

Olimpíadas de Inverno: queda de energia interrompe estreia do curling

Modalidade abriu o calendário dos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina

Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
04/02/2026
15:38
Um contratempo técnico marcou o primeiro evento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. A primeira rodada da disputa de curling em duplas mistas, nesta quarta-feira (4), foi interrompida por uma queda de energia na Arena Olímpica de Curling, em Cortina D'Ampezzo.

O problema aconteceu durante o primeiro período de quatro partidas que aconteciam simultaneamente na arena: Suécia x Coreia do Sul, Grã-Bretanha x Noruega, Canadá x Tchéquia e Estônia x Suíça. Cerca de dez minutos mais tarde, a energia foi restabelecida e as partidas foram retomadas.

Nos Jogos Olímpicos, o curling será disputado em três eventos: masculino, feminino e duplas mistas. Nos naipes masculino e feminino, as equipes são formadas por quatro atletas, enquanto as duplas são compostas por uma mulher e um homem.

As partidas de duplas mistas são disputadas em oito rodadas, chamadas de ends. As duplas fazem cinco lançamentos alternados em cada período e pontua o time que tiver a pedra mais próxima do centro do alvo. As rodadas classificatórias do curling em duplas mistas nos Jogos de Milão-Cortina serão disputadas até esta segunda-feira (9).

📅 Agenda: Curling em Milão-Cortina 2026

DataEvento

04 a 09/02

Rodadas classificatórias (Duplas Mistas)

09/02

Semifinais (Duplas Mistas)

10/02

Finais e disputa pelo Bronze (Duplas Mistas)

11 a 19/02

Torneio Masculino (Rodadas iniciais)

12 a 19/02

Torneio Feminino (Rodadas iniciais)

19/02

Semifinais Masculinas

20/02

Semifinais Femininas e Bronze Masculino

21/02

Final Masculina e Bronze Feminino

22/02

Final Feminina

