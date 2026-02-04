Olimpíadas de Inverno: queda de energia interrompe estreia do curling
Modalidade abriu o calendário dos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina
Um contratempo técnico marcou o primeiro evento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. A primeira rodada da disputa de curling em duplas mistas, nesta quarta-feira (4), foi interrompida por uma queda de energia na Arena Olímpica de Curling, em Cortina D'Ampezzo.
O problema aconteceu durante o primeiro período de quatro partidas que aconteciam simultaneamente na arena: Suécia x Coreia do Sul, Grã-Bretanha x Noruega, Canadá x Tchéquia e Estônia x Suíça. Cerca de dez minutos mais tarde, a energia foi restabelecida e as partidas foram retomadas.
Nos Jogos Olímpicos, o curling será disputado em três eventos: masculino, feminino e duplas mistas. Nos naipes masculino e feminino, as equipes são formadas por quatro atletas, enquanto as duplas são compostas por uma mulher e um homem.
As partidas de duplas mistas são disputadas em oito rodadas, chamadas de ends. As duplas fazem cinco lançamentos alternados em cada período e pontua o time que tiver a pedra mais próxima do centro do alvo. As rodadas classificatórias do curling em duplas mistas nos Jogos de Milão-Cortina serão disputadas até esta segunda-feira (9).
📅 Agenda: Curling em Milão-Cortina 2026
|Data
|Evento
04 a 09/02
Rodadas classificatórias (Duplas Mistas)
09/02
Semifinais (Duplas Mistas)
10/02
Finais e disputa pelo Bronze (Duplas Mistas)
11 a 19/02
Torneio Masculino (Rodadas iniciais)
12 a 19/02
Torneio Feminino (Rodadas iniciais)
19/02
Semifinais Masculinas
20/02
Semifinais Femininas e Bronze Masculino
21/02
Final Masculina e Bronze Feminino
22/02
Final Feminina
