COB define os porta-bandeiras do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno; veja

Cerimônias de abertura acontecem na próxima sexta-feira (6)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/02/2026
21:53
O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen compete na primeira descida do slalom masculino da Copa do Mundo de Esqui Alpino, em Adelboden, no sudoeste da Suíça, em 11 de janeiro de 2026. (Foto: Fabrice COFFRINI/AFP)
imagem cameraLucas Pinheiro Braathen será um dos porta-bandeiras do Brasil nos Jogos de Inverno (Foto: Fabrice COFFRINI/AFP)
Nicole Silveira, do skeleton, e Lucas Pinheiro Braathen, do esqui alpino, foram escolhidos pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para serem os porta-bandeiras do Time Brasil nas Cerimônias de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026. Os eventos de abertura acontecerão simultaneamente em quatro cidades italianas no dia 6 de fevereiro, com início às 16h no horário de Brasília.

A seleção dos atletas foi baseada em seus desempenhos em competições internacionais. O Brasil terá representantes em todas as quatro sedes das cerimônias: Lucas em Milão, Nicole em Cortina d'Ampezzo, Augustinho Teixeira (snowboard) em Livigno e Alice Padilha (esqui alpino) em Predazzo.

O Time Brasil participará dos Jogos com 14 atletas e um reserva, número que representa um crescimento de 40% em relação à edição de Pequim 2022, quando o país contou com 10 competidores. As competições ocorrerão entre 6 e 22 de fevereiro em diversas modalidades de neve e gelo.

Nicole Silveira, natural de Rio Grande (RS), é a principal referência brasileira no skeleton. A atleta conquistou três medalhas em etapas da Copa do Mundo e alcançou o quarto lugar no Mundial de 2025, estabelecendo o melhor resultado do Brasil em um Mundial de esportes de inverno. Em Pequim 2022, obteve o 13º lugar, marcando o melhor desempenho olímpico do país em esportes de gelo.

Lucas Pinheiro Braathen, de 25 anos, destaca-se no esqui alpino internacional. Defendendo o Brasil, acumulou 10 pódios em etapas da Copa do Mundo, com um ouro, sete pratas e dois bronzes. No último Mundial da modalidade, ficou em 13º no slalom e 14º no slalom gigante, os melhores resultados brasileiros nessa competição.

A ginasta Rebeca Andrade também participará das celebrações. Ela foi convidada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e pela Fondazione Milano Cortina 2026 para conduzir a Bandeira Olímpica na cerimônia de Milão.

- Foi muito emocionante receber o convite para ser uma das porta-bandeiras. É um orgulho enorme e uma honra poder levar a bandeira do Brasil nesse palco grandioso, especialmente nos esportes de inverno, em que o nosso país vem crescendo. Esse momento representa muito da trajetória que estou construindo ao longo dos anos. E, claro, ocupo esse lugar com responsabilidade, porque hoje o Brasil é um país respeitado no cenário esportivo. Isso mostra ao mundo que é possível lutar para chegar ao topo - disse Nicole.

- Mal posso esperar representar nossas cores nos Jogos Olímpicos e carregar nossa bandeira na cerimônia de abertura em Milão. É uma honra imensa. Eu sou muito grato por essa responsabilidade. O Brasil não está aqui para participar. O Brasil está aqui para fazer a diferença. Tamo junto. Vamos, Brasil! - afirmou Lucas.

Nicole competirá a partir do dia 13 de fevereiro em Cortina d'Ampezzo. Os atletas brasileiros iniciarão sua participação nas diversas competições após as cerimônias de abertura.

Nicole Silveira, do skeleton, está garantida nos Jogos Olímpicos de Inverno
Nicole Silveira, do skeleton, defende o Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno (Foto: Viestrus Lacis/IBSF)

