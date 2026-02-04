COB define os porta-bandeiras do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno; veja

Nicole Silveira, do skeleton, e Lucas Pinheiro Braathen, do esqui alpino, foram escolhidos pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para serem os porta-bandeiras do Time Brasil nas Cerimônias de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026. Os eventos de abertura acontecerão simultaneamente em quatro cidades italianas no dia 6 de fevereiro, com início às 16h no horário de Brasília.

A seleção dos atletas foi baseada em seus desempenhos em competições internacionais. O Brasil terá representantes em todas as quatro sedes das cerimônias: Lucas em Milão, Nicole em Cortina d'Ampezzo, Augustinho Teixeira (snowboard) em Livigno e Alice Padilha (esqui alpino) em Predazzo.

O Time Brasil participará dos Jogos com 14 atletas e um reserva, número que representa um crescimento de 40% em relação à edição de Pequim 2022, quando o país contou com 10 competidores. As competições ocorrerão entre 6 e 22 de fevereiro em diversas modalidades de neve e gelo.

Nicole Silveira, natural de Rio Grande (RS), é a principal referência brasileira no skeleton. A atleta conquistou três medalhas em etapas da Copa do Mundo e alcançou o quarto lugar no Mundial de 2025, estabelecendo o melhor resultado do Brasil em um Mundial de esportes de inverno. Em Pequim 2022, obteve o 13º lugar, marcando o melhor desempenho olímpico do país em esportes de gelo.

Lucas Pinheiro Braathen, de 25 anos, destaca-se no esqui alpino internacional. Defendendo o Brasil, acumulou 10 pódios em etapas da Copa do Mundo, com um ouro, sete pratas e dois bronzes. No último Mundial da modalidade, ficou em 13º no slalom e 14º no slalom gigante, os melhores resultados brasileiros nessa competição.

A ginasta Rebeca Andrade também participará das celebrações. Ela foi convidada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e pela Fondazione Milano Cortina 2026 para conduzir a Bandeira Olímpica na cerimônia de Milão.

- Foi muito emocionante receber o convite para ser uma das porta-bandeiras. É um orgulho enorme e uma honra poder levar a bandeira do Brasil nesse palco grandioso, especialmente nos esportes de inverno, em que o nosso país vem crescendo. Esse momento representa muito da trajetória que estou construindo ao longo dos anos. E, claro, ocupo esse lugar com responsabilidade, porque hoje o Brasil é um país respeitado no cenário esportivo. Isso mostra ao mundo que é possível lutar para chegar ao topo - disse Nicole.

- Mal posso esperar representar nossas cores nos Jogos Olímpicos e carregar nossa bandeira na cerimônia de abertura em Milão. É uma honra imensa. Eu sou muito grato por essa responsabilidade. O Brasil não está aqui para participar. O Brasil está aqui para fazer a diferença. Tamo junto. Vamos, Brasil! - afirmou Lucas.

Nicole competirá a partir do dia 13 de fevereiro em Cortina d'Ampezzo. Os atletas brasileiros iniciarão sua participação nas diversas competições após as cerimônias de abertura.