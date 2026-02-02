Calendário dos brasileiros nas Olimpíadas de Inverno 2026; veja

O Brasil estará representado por 14 atletas em cinco modalidades nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina 2026. E, pela primeira vez, terá chance real de medalha! Prepare sua torcida!

O Brasil estará representado por 14 atletas em cinco modalidades nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina 2026. E, pela primeira vez, terá chance real de medalha! Prepare sua torcida! A seguir, o guia completo para acompanhar de perto a participação brasileira e saber quando cada atleta entra em ação nas montanhas italianas

Esqui Cross-Country

A pista de Tesero Cross-Country Skiing Stadium, na cidade de Tesero, receberá as disputas desta modalidade. Os brasileiros escalados são Manex Silva, Eduarda Ribera e Bruna Moura. As classificatórias são seguidas, no mesmo dia, pelas quartas de final, semifinais e finais, caso os atletas avancem.

Dias das competições:

DATA DAS COMPETIÇÕES MODALIDADE/ETAPA 10/02 - 05h15 (de Brasília) Sprint Clássico feminino 10/02 - 05h55 (de Brasília) Sprint Clássico masculino 12/02 - 09h (de Brasília) 10km feminino técnica livre 13/02 - 07h45 (de Brasília) 10km masculino técnica livre 18/02 - 05h45 (de Brasília) Sprint por equipe livre feminino

Bruna Moura compete no cross-country 5km livre feminino no Mundial de Esqui Nórdico, em Planica, em 22/2/2023. (Foto: Joe Klamar/AFP)

Snowboard

Livigno será o palco das competições de snowboard, com a participação dos brasileiros Pat Burgener e Augustinho Teixeira.

Dias das competições:

DATA DAS COMPETIÇÕES MODALIDADE/ETAPA 11/02 - 15h30 (de Brasília) Halfpipe masculino – Descidas 1 e 2 da classificatória 13/02 - 15h30 (de Brasília) Halfpipe mascuilino – Final (3 descidas)

Pat Burgener representará o Brasil no snowboard halfpipe (Foto: David Tributsch/ Divulgação/ CBDN)

Skeleton

O Brasil será representado por Nicole Silveira no Cortina Sliding Center, localizado na região de Cortina d'Ampezzo, que sedia a modalidade.

Dias das competições:

DATA DAS COMPETIÇÕES MODALIDADE/ETAPA 13/02 - 12h e 13h48 (de Brasília) Feminino – Descidas 1 e 2 14/02 - 14h e 15h44 (de Brasília) Feminino – Descidas 3 e 4 (Final)

Nicole Silveira (Foto: Reprodução / Instagram)

Esqui Alpino

As provas masculinas de esqui alpino ocorrerão no Stelvio Ski Centre, na comuna de Bormio. Os brasileiros que vão competir são Lucas Pinheiro Braathen, Christian Oliveira Soevik e Givovanni Ongaro. Já as disputas femininas, com a presença de Alice Padilha, serão realizadas no Tofane Alpine Skiing Centre, na região de Cortina d'Ampezzo.

Dias das competições:

DATA DAS COMPETIÇÕES MODALIDADE/ETAPA 14/02 - 6h e 9h30 (de Brasília) slalom gigante masculino – Descidas 1 e 2 16/02 - 6h e 9h30 (de Brasília) slalom masculino – Descidas 1 e 2 18/02 - 6h e 9h30 (de Brasília) slalom feminino – Descidas 1 e 2

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen compete na primeira descida do slalom masculino da Copa do Mundo de Esqui Alpino, em Adelboden, no sudoeste da Suíça, em 11 de janeiro de 2026. (Foto: Fabrice COFFRINI/AFP)

