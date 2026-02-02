Calendário dos brasileiros nas Olimpíadas de Inverno 2026; veja
Essa é a maior delegação da história do Brasil em Jogos de Inverno, com 14 atletas
O Brasil estará representado por 14 atletas em cinco modalidades nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina 2026. E, pela primeira vez, terá chance real de medalha! Prepare sua torcida! A seguir, o guia completo para acompanhar de perto a participação brasileira e saber quando cada atleta entra em ação nas montanhas italianas
Esqui Cross-Country
A pista de Tesero Cross-Country Skiing Stadium, na cidade de Tesero, receberá as disputas desta modalidade. Os brasileiros escalados são Manex Silva, Eduarda Ribera e Bruna Moura. As classificatórias são seguidas, no mesmo dia, pelas quartas de final, semifinais e finais, caso os atletas avancem.
Dias das competições:
|DATA DAS COMPETIÇÕES
|MODALIDADE/ETAPA
10/02 - 05h15 (de Brasília)
Sprint Clássico feminino
10/02 - 05h55 (de Brasília)
Sprint Clássico masculino
12/02 - 09h (de Brasília)
10km feminino técnica livre
13/02 - 07h45 (de Brasília)
10km masculino técnica livre
18/02 - 05h45 (de Brasília)
Sprint por equipe livre feminino
Snowboard
Livigno será o palco das competições de snowboard, com a participação dos brasileiros Pat Burgener e Augustinho Teixeira.
Dias das competições:
|DATA DAS COMPETIÇÕES
|MODALIDADE/ETAPA
11/02 - 15h30 (de Brasília)
Halfpipe masculino – Descidas 1 e 2 da classificatória
13/02 - 15h30 (de Brasília)
Halfpipe mascuilino – Final (3 descidas)
Skeleton
O Brasil será representado por Nicole Silveira no Cortina Sliding Center, localizado na região de Cortina d'Ampezzo, que sedia a modalidade.
Dias das competições:
|DATA DAS COMPETIÇÕES
|MODALIDADE/ETAPA
13/02 - 12h e 13h48 (de Brasília)
Feminino – Descidas 1 e 2
14/02 - 14h e 15h44 (de Brasília)
Feminino – Descidas 3 e 4 (Final)
Esqui Alpino
As provas masculinas de esqui alpino ocorrerão no Stelvio Ski Centre, na comuna de Bormio. Os brasileiros que vão competir são Lucas Pinheiro Braathen, Christian Oliveira Soevik e Givovanni Ongaro. Já as disputas femininas, com a presença de Alice Padilha, serão realizadas no Tofane Alpine Skiing Centre, na região de Cortina d'Ampezzo.
Dias das competições:
|DATA DAS COMPETIÇÕES
|MODALIDADE/ETAPA
14/02 - 6h e 9h30 (de Brasília)
slalom gigante masculino – Descidas 1 e 2
16/02 - 6h e 9h30 (de Brasília)
slalom masculino – Descidas 1 e 2
18/02 - 6h e 9h30 (de Brasília)
slalom feminino – Descidas 1 e 2
