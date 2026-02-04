Do Acre à Suíça: brasileiros dos quatro cantos nas Olimpíadas de Inverno

Conteúdo Especial

Das colinas de Lausanne, às margens do Lago Léman, passando pela calma tropical de Camamu, entre ilhas e mar na Bahia, até a paisagem extrema e gelada de Ushuaia, no "fim do mundo". Cidades tão distintas entre si se unem por um ponto improvável em comum: todas são berço de atletas do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina.

Em busca da primeira medalha, o Brasil levará à Itália sua maior delegação da história das Olimpíadas de Inverno — ao todo, serão 14 atletas mais um reserva, superando o recorde de Sochi 2014. Entre eles, quatro atletas nasceram no exterior, enquanto os demais representam cinco estados brasileiros diferentes.

Delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Inverno e suas origens (Foto: Arte/ Lance!)

Quatro países "viraram" Brasil

O jovem Augustinho Teixeira, do snowboard, nasceu em Ushuaia, cidade argentina conhecida como o "fim do mundo" por ser o ponto na América do Sul mais próximo da Antártida. Foi nesse cenário frio, com dois meses de neve por ano, que ele construiu a paixão pelos esportes de inverno, primeiro o esqui, depois o snowboard, até se tornar uma das promessas do Brasil.

Quem também nasceu em um cenário propício para os esportes de inverno foi o esquiador Lucas Pinheiro Braathen. O atleta é natural de Oslo, na Noruega, país com ampla tradição na modalidade e que mais conquistou medalhas na história das Olimpíadas de Inverno. Filho de mãe brasileira, ele defendeu o país natal até 2023 e, após anunciar uma aposentadoria precoce, retornou às competições defendendo as cores do Brasil.

Na "capital olímpica" Lausanne, nasceu o snowboarder Pat Burgener, também uma das esperanças de medalha em 2026. Criado com forte influência da cultura brasileira por parte da mãe, ele defendeu a Suíça nas Olimpíadas de Pyongyang 2018 e Pequim 2022, e agora usará o verde e amarelo pela primeira vez no evento.

Já a pequena Clusone, na Itália, foi onde nasceu e cresceu o esquiador Giovanni Ongaro. Foi na cidade de cerca de 8.500 habitantes, localizada na província de Bergamo, que ele começou a esquiar, ainda na infância. Filho de mãe brasileira, defendeu o país natal até 2024, quando passou pela troca de nacionalidade e disputará suas primeiras Olimpíadas com as cores do Brasil.

Augustinho Teixeira nasceu em Ushuaia, na Argentina (Foto: Reprodução/ Instagram)

De onde são os atletas brasileiros nas Olimpíadas de Inverno

Atleta Onde nasceu Modalidade Lucas Pinheiro Oslo, Noruega Esqui alpino Christian Soevik Rio de Janeiro, Brasil Esqui alpino Giovanni Ongaro Clusone, Itália Esqui alpino Alice Padilha Rio de Janeiro, Brasil Esqui alpino Manex Silva Rio Branco, Brasil Esqui cross-country Duda Ribera São Paulo, Brasil Esqui cross-country Bruna Moura Caraguatatuba, Brasil Esqui cross-country Pat Burgener Lausanne, Suíça Snowboard Augustinho Teixeira Ushuaia, Argentina Snowboard Edson Bindilatti Camamu, Brasil Bobsled Davidson de Souza São Paulo, Brasil Bobsled Rafael Souza Rio de Janeiro, Brasil Bobsled Luis Bacca Rio de Janeiro, Brasil Bobsled Gustavo Ferreira São Bernardo do Campo, Brasil Bobsled Nicole Silveira Rio Grande, Brasil Skeleton

Cinco estados, sete cidades e quatro regiões brasileiras

O Rio de Janeiro é o "campeão" entre as cidades natais dos atletas olímpicos. Foi lá que nasceram Rafael Souza e Luis Bacca, da equipe de bobsled, além dos esquiadores Alice Padilha e Christian Oliveira Soevik. Os dois últimos, porém, cresceram em terras estrangeiras: Alice foi criada em Connecticut, nos Estados Unidos, enquanto Christian cresceu na Noruega.

O estado de São Paulo conta com quatro representantes na delegação olímpica: Duda Ribera e Bruna Moura, do esqui cross-country, além de Davidson de Souza e Gustavo Ferreira, do bobsled. Nicole Silveira, do skeleton, é a representante gaúcha, enquanto o piloto de bobsled Edson Bindilatti leva as cores da Bahia.

