COI escolhe Rebeca Andrade para carregar Bandeira Olímpica nos Jogos de Inverno

A ginasta Rebeca Andrade, a maior medalhista olímpica brasileira, foi escolhida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para integrar o seleto grupo que conduzirá a Bandeira Olímpica no Desfile de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026. A cerimônia ocorrerá na próxima sexta-feira (6), no Estádio San Siro, em Milão, na Itália.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O convite especial partiu do COI em parceria com a Fondazione Milano Cortina 2026, em reconhecimento à trajetória vitoriosa da atleta, que acumula seis medalhas olímpicas. Rebeca está entre as oito personalidades internacionais selecionadas para esta honrosa função.

— É uma honra e um orgulho enorme receber este convite do COI para fazer parte do Desfile de Abertura dos Jogos de Inverno. É um privilégio participar deste movimento, estar ao lado de atletas do mundo todo, carregar a Bandeira Olímpica, representar o Brasil mais uma vez em um momento tão especial para todos os atletas e amantes do esporte — declarou Rebeca.

➡️ Lucas Pinheiro fica perto do pódio na última parada antes de Milão-Cortina

➡️ Do calor tropical para o gelo olímpico: a audácia inesquecível dos heróis improváveis

➡️ A ciência por trás das pistas: por que o gelo não é tudo igual

continua após a publicidade

O peso da escolha e a personagem ideal

De acordo com o COI, os porta-bandeiras escolhidos para Milão-Cortina 2026 são exemplos de valores como engajamento cívico, resiliência, inclusão e responsabilidade global. A entidade considera que as histórias de vida desses indivíduos têm o poder de inspirar pessoas em todo o mundo, ressaltando o papel da Bandeira Olímpica como símbolo do esporte na promoção do diálogo e do progresso.

Aos 26 anos, Rebeca participou de três edições dos Jogos Olímpicos: Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024, conquistando medalhas de ouro no salto em Tóquio e no solo em Paris. Em 2025, foi reconhecida com o prêmio Laureus World Comeback of the Year.

continua após a publicidade

— Esta será uma experiência bem diferente para mim. Nunca pensei que, ainda que por alguns dias, pudesse estar vendo bem de pertinho uma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. Estou muito feliz e honrada com a oportunidade.

Brazilian gymnast Rebeca Andrade poses with the Comeback of the Year award during the 26th Laureus World Sports Awards gala in Madrid on April 21, 2025. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)

Quando será o desfile?

O Desfile de Abertura será realizado em dois locais: no Estádio San Siro, em Milão, com a participação de Rebeca e outros sete porta-bandeiras, e também em Cortina, onde outros dois conduzirão a bandeira. A cerimônia terá início às 16h, horário de Brasília, em uma celebração que promete misturar esporte, música e performance, refletindo a história italiana e sua visão de futuro.

Os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 ocorrerão entre 6 e 22 de fevereiro. O Brasil contará com sua maior delegação na história dos Jogos de Inverno, com 14 atletas e um reserva, um aumento de 40% em relação aos 10 competidores de Pequim 2022.