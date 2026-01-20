Jogos Olímpicos de Milão-Cortina terão duas piras simultâneas

O design das piras dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina foi revelado nesta terça-feira (20). Com duas sedes, a chama olímpica será acendida e apagada de maneira simultânea pela primeira vez na história. O evento acontece do dia 6 ao dia 22 de fevereiro.

Brasil terá estreantes em 'dose dupla' nos Jogos Olímpicos de Inverno

A criação do design das piras olímpicas foi inspirada pelo trabalho de Leonardo da Vinci, fazendo referência aos "nós" complexos e entrelaçados que ele desenhava em seus estudos de geometria e anatomia humana. Há também uma referência à relação de Da Vinci e Milão, cidade anfitriã dos Jogos, como símbolo de criatividade e inovação.

As piras são feitas de alumínio aeronáutico e contam com estruturas dinâmicas que expandem e contraem ao redor da chama, que estará envolvida em um recipiente de vidro e metal. Em Milão, a pira olímpica ficará exposta no Arco della Pace, monumento neoclássico que é um dos mais famosos da cidade. Em Cortina D'Ampezzo, a chama permanecerá na Piazza Dibona, no coração da cidade.

O acendimento da chama olímpica acontecerá no dia 6 de fevereiro, após o revezamento da tocha, que passará por 60 cidades italianas ao longo de 63 dias. A chama paralímpica será acesa no dia 6 de março, quando ocorrerá a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno.

Pira olímpica será acesa simultaneamente em Milão e Cortina D'Ampezzo (Foto: Divulgação)

Brasil leva delegação recorde para Milão-Cortina

Em sua décima participação nas Olimpíadas de Inverno, o Brasil confirmou sua maior delegação da história do evento. Na última segunda-feira (19), a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) divulgou a lista de nomes convocados para a competição. Ao todo, o país será representado por 14 atletas de cinco esportes diferentes.

