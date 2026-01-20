Jogos Olímpicos de Milão-Cortina terão duas piras simultâneas
Acendimento e apagamento simultâneo da chama olímpica é inédito
- Matéria
- Mais Notícias
O design das piras dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina foi revelado nesta terça-feira (20). Com duas sedes, a chama olímpica será acendida e apagada de maneira simultânea pela primeira vez na história. O evento acontece do dia 6 ao dia 22 de fevereiro.
CBG inaugura ‘era’ do Parkour no Brasil com planos ambiciosos
Mais Esportes
João Fonseca recebe alta premiação mesmo após eliminação em estreia do Australian Open
Lance! Biz
‘O presidente não quer ter pessoas com deficiência no Flamengo’, diz atleta
Mais Esportes
➡️Brasil terá estreantes em 'dose dupla' nos Jogos Olímpicos de Inverno
+Aposte na vitória do seu atleta favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
A criação do design das piras olímpicas foi inspirada pelo trabalho de Leonardo da Vinci, fazendo referência aos "nós" complexos e entrelaçados que ele desenhava em seus estudos de geometria e anatomia humana. Há também uma referência à relação de Da Vinci e Milão, cidade anfitriã dos Jogos, como símbolo de criatividade e inovação.
As piras são feitas de alumínio aeronáutico e contam com estruturas dinâmicas que expandem e contraem ao redor da chama, que estará envolvida em um recipiente de vidro e metal. Em Milão, a pira olímpica ficará exposta no Arco della Pace, monumento neoclássico que é um dos mais famosos da cidade. Em Cortina D'Ampezzo, a chama permanecerá na Piazza Dibona, no coração da cidade.
O acendimento da chama olímpica acontecerá no dia 6 de fevereiro, após o revezamento da tocha, que passará por 60 cidades italianas ao longo de 63 dias. A chama paralímpica será acesa no dia 6 de março, quando ocorrerá a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno.
Brasil leva delegação recorde para Milão-Cortina
Em sua décima participação nas Olimpíadas de Inverno, o Brasil confirmou sua maior delegação da história do evento. Na última segunda-feira (19), a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) divulgou a lista de nomes convocados para a competição. Ao todo, o país será representado por 14 atletas de cinco esportes diferentes.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
- Matéria
- Mais Notícias