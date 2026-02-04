DesimpaiN estreia na Kings League com nova identidade e sob comando de Renato Vicente

A parceria histórica entre o Desimpedidos Esporte Clube (DEC), equipe da NWB na Kings League, e a paiN Gaming, uma das maiores potências dos esports no mundo, se consolida com o lançamento do DesimpaiN, time que estreia nos torneios da liga mais fervorosa do momento. A nova formação já nasce com estrutura para brigar por todos os títulos desta temporada e com uma das torcidas mais fanáticas, acostumada a comemorar vitórias emblemáticas nos jogos eletrônicos.

Além do nome em homenagem às duas instituições, o design estampa as cores azul (marcante no DEC), vermelho, preto e branco (paiN Gaming) no escudo. O destaque fica para a mascote, o "Tigre". Ainda sem nome oficial, ele poderá ser batizado futuramente em conjunto com a comunidade, por meio das redes sociais. A escolha do animal é simbólica: o tigre faz parte de uma brincadeira histórica da organização com sua base de fãs, reforçando o vínculo e a identidade construída ao longo do tempo. Além disso, uma nova linha de uniformes nestas quatro cores está prevista para ser lançada em breve.

Por fim, no pacote de mudanças, um novo presidente surge no cenário para atuar ao lado de Toguro. Trata-se do streamer Renato Vicente, de 24 anos, também conhecido como Renatinho ou Renatim. Vindo do universo do futebol, ele é fã confesso do Desimpedidos desde sua adolescência e hoje faz lives de resenha de futebol, já aglutinando mais de três milhões de seguidores no TikTok. Chega trazendo o streamer esportivo Camargo e o influenciador gremista Ian "Chorume do Grêmio" Seligman para fazer parte da cabine do DesimpaiN e do dia a dia do time. E a cabine promete estar cheia, com a presença dos talentos criadores de conteúdo da NWB, que gere o Desimpedidos, e da paiN, a exemplo de Bruno Ryan, Chico Pedrotti, Neguerê, Zezeu, Caju, dyNquedo e LuanZ7.

- Desimpedidos e paiN se mostraram muito interessados na minha presença. Tudo aconteceu na hora certa! Eu aceitei o convite para presidir a equipe que me passou mais confiança para construir esse novo momento juntos com liberdade para trazer minha galera e fazer do meu jeito. Tudo isso foi decisivo para minha vinda. Estou confiante que teremos um ano de vitórias com o DesimpaiN - explica Renato Vicente, presidente do DesimpaiN na Kings League.

A junção DesimpaiN representa um potencial de 23 milhões de seguidores nas redes sociais. O DNA da Desimpedidos continua com Zezinho (diretor de futebol) e Zé Sérgio (supervisor), Felipe Pantera (técnico), Rudy Landucci e Arthur Félix (auxiliares), além do elenco do time que está se estruturando para a temporada, que começa no Split 2 da Kings League nesse primeiro semestre.

- Depois de ver o documentário com a história da paiN não tive dúvidas de que eram os parceiros corretos para esta iniciativa. A cultura do Desimpedidos com a da paiN tem grande afinidade e tenho certeza de que a parceria renderá muitos frutos dentro e fora dos campos. A vinda do Renato é algo que mostra bem para onde queremos ir, alguém que fala de futebol, vive a Kings League e puxa de volta uma audiência que sempre gostou da conversa de boleiro para boleiro - conta André Barros, co-CEO da NWB.

Thomas Hamence, CEO da paiN Gaming, destaca que o acordo estratégico com o Desimpedidos une a expertise competitiva e a comunidade altamente engajada da "Tradição" ao poder de entretenimento e ao alcance massivo do Desimpedidos. O resultado é um projeto inédito de sportainment, com estreia em 2026.

Nesse modelo de negócio colaborativo, a paiN Gaming teve papel ativo na construção da marca, na expansão competitiva da franquia e na conexão com a comunidade gamer, compartilhando propriedades do projeto, incluindo ativações e presença nas plataformas de comunicação do novo time.

- Esse movimento cria uma ponte cultural entre dois universos apaixonados e oferece uma oportunidade única de aproximar duas comunidades extremamente engajadas: a base fiel dos esports e o público vibrante da Kings League e do Desimpedidos - afirma Thomas.