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De erro a ouro: Brasil brilha após reação no Mundial

Após cometer um erro na série de cinco bolas, conjunto brasileiro conquistou o bronze geral, garantiu vaga em Los Angeles 2028 e voltou para levar dois ouros inéditos

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 09:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Conjunto brasileiro de ginástica rítmica se apresenta na final da série de cinco bolas no Mundial de Frankfurt
Apresentação do conjunto brasileiro de ginástica rítmica na final da série de bolas no Mundial de Frankfurt (Foto: MeloGym/CBG)

O Brasil voltou da Alemanha com um resultado histórico na ginástica rítmica. Depois de conquistar o bronze na prova geral do Mundial de Frankfurt e garantir uma vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, o conjunto brasileiro deu a volta por cima no domingo e conquistou dois ouros inéditos nas finais por aparelho.

A conquista ganhou um significado ainda mais especial pela forma como a equipe reagiu ao que aconteceu na prova geral, no sábado. Na série de cinco bolas, Julia Kurunczi entrou no lugar de Nicole, em uma mudança tática previamente definida pela comissão técnica.

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Durante a apresentação, porém, Julia não conseguiu completar a recuperação de um dos lançamentos. A bola escapou de seu controle e a falha ainda comprometeu a colaboração seguinte da rotina. Mesmo com o erro, o Brasil conseguiu se recuperar durante a apresentação e fechou a série ao som de "Feeling Good", de Michael Bublé.

Para Julia, que esteve envolvida diretamente no lance, a confiança no próprio trabalho foi fundamental para superar o momento.

— Infelizmente, erros acontecem, mas eu sei que tudo que eu faço na série eu sei fazer muito bem. Eu tenho que ter a cabeça forte, porque no outro dia eu tinha que pegar tudo e acertar. E deu tudo certo —afirmou.

A reação da equipe foi resumida por Nicole Pírcio, que destacou a preparação mental das ginastas para lidar com situações adversas em uma competição de alto nível.

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— O esporte de alto rendimento pode acontecer de tudo. A gente já sabe que poderia acontecer. O que nos consola ainda mais é que mostra nossa força. Mesmo com o erro, a gente conquistou a vaga olímpica e ficou no pódio. Mas a gente sabia que podia mostrar melhor — disse.

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📸 Premiação Conjunto 🥉Bronze Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica 2026 Créditos: MeloGym/CBG
📸 Premiação Conjunto 🥉Bronze Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica 2026 Créditos: MeloGym/CBG

Brasil mira Los Angeles 2028

Além das medalhas inéditas, o Mundial representou um passo importante na preparação do conjunto brasileiro para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Com a vaga já garantida, Nicole acredita que a equipe terá mais tranquilidade para seguir o planejamento, sem diminuir a ambição.

— Isso concretiza que o nosso trabalho está no caminho certo. Agora a gente tem a vaga e vai trabalhar ainda com mais foco e um pouco mais de tranquilidade também, sem essa pressão de ter que conquistar a vaga. Mas o trabalho duro, o foco e o sonho da medalha olímpica continuam — afirmou.

Sophia também destacou que o resultado é consequência de um trabalho construído ao longo dos últimos anos. Segundo a ginasta, a equipe entra em uma nova fase do ciclo olímpico com os pés no chão.

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— A gente sabe que tem uma equipe muito boa, que vem trabalhando há muitos anos. Então vamos continuar com foco, com os pés no chão e trabalhando firme, fazendo o que a gente faz todos os dias para chegar lá e realmente competir bem, pegar uma final olímpica e depois pensar na medalha — declarou.

Para Sophia, o título mundial ainda representa a realização de um sonho construído desde a infância.

— É um sonho de criança, de qualquer ginasta que sonha em chegar a uma seleção e ser campeã mundial. A ficha ainda não caiu, ainda estou processando, mas estou muito feliz.

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