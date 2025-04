O Corinthians derrotou o Caxias do Sul na última rodada da primeira fase do NBB nesta quinta-feira (16). O time de São Paulo emplacou 103 a 98 contra o Caxias. Disputado, o jogo foi definido na terceira prorrogação. Além dos dois times, jogaram hoje no Novo Basquete Brasil (NBB) Mogi, Pato, Pinheiros e União Corinthians.

Corinthians em jogo contra o UNIFACISA (Foto: Gabriella Tayane)

Jogos desta quarta-feira (16)

CORINTHIANS 103 x 98 CAXIAS DO SUL

Em jogo no Ginásio Wlamir Marques, casa do Corinthians, o time local teve um jogo difícil contra o Caxias do Sul. O jogo equilibrado entre as equipes teve a decisão no sexto quarto, segunda prorrogação.

DESTAQUES DA PARTIDA:

Vini Chagas (CAX): 34 pontos

Johson (COR): 27 pontos

MOGI BASQUETE 90 x 76 PATO BASQUETE

No Ginásio Professor Hugo Ramos, quem levou a melhor foi o Mogi. Com a partida, o Mogi garante vaga na segunda fase do NBB.

DESTAQUES DA PARTIDA:

Menca (MOG): 32 pontos

J. Materan (PAT): 14 pontos

Raffael Menca armando a jogada para o Mogi Basquete (Foto: Kevin Braga)

PINHEIROS 86 x 55 UNIÃO CORINTHIANS

O Pinheiros dominou o União Corinthians em jogo no Ginásio Poliesportivo H. Villaboim. O Pinheiros não ficou abaixo do oponente em nenhum dos quartos.

DESTAQUES DA PARTIDA:

Reyman (PIN): 19 pontos

Veríssimo (UCO): 17 pontos

Classificação do NBB