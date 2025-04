Suzano derrota Minas e avança às semis da Superliga de vôlei

O Suzano derrotou o Minas na Arena UniBH, com público estimado de 1800 pessoas. O jogo precisou ir ao set decisivo e o Suzano fechou o duelo em 2 sets a 3. Com a vitória, o Suzano avança às semifinais da Superliga Masculina de Vôlei.

Como foi o jogo da Superliga?

1º SET

O Suzano começou o jogo com quatro pontos em seguida, mas o Minas conseguiu diminuir a diferença aos poucos, chegando a empatar a partida. Do meio para o final do set, o Suzano mostrou maior dominância na partida. O Suzano fechou o set em 20/25.

Jogadores do Suzano comemoram em terceiro jogo contra o Minas (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

2º SET

O set começou equilibrado para ambos os times. O Minas conseguiu emplacar bons pontos, mas o Suzano não ficava muito distante durante a partida. No final, o time visitante marcou três pontos em sequência, quase tirando o set point do Minas. O time de casa fechou a partida em 25/23, empatando o jogo em 1/1.

3º SET

O Minas conseguiu tomar força no terceiro set, o time emplacou algumas sequências de pontos e não teve um período muito complicado. Mesmo com o Suzano não deixando o time abrir larga vantagem, o mineiro fechou o set em 27/25.

Minas aplica bloqueio no Suzano (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

4º SET

O set teve um início equilibrado. O Suzano foi quem conseguiu fazer as maiores sequências de pontos no período: foram três em sequência por duas vezes no set. O time de São Paulo fechou o set em 21/25, levando o jogo ao set decisivo.

SET DECISIVO

O Suzano teve dominância total no último set do jogo. Foram trêsx pontos em sequências por três vezes durante o set. Alguns torcedores do Minas deixaram a arena. Ao final, o Suzano fez 10/15 e consagrou a vaga nas semifinais da Superliga Masculina.

O Suzano enfrenta o vencedor de Campinas x Joinvile na próxima terça-feira, às 18h. A semifinal da Superliga é em melhor de três jogos.