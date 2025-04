Mesquita domina e Minas vence fora; veja os resultados do NBB e da LBF

Duas partidas movimentaram a rodada do NBB e da LBF, nesta segunda-feira (14). Na liga masculina, o líder Minas derrotou o Paulistano, por 76 a 66, fora de casa, e fechou com chave de ouro a primeira fase do Novo Basquete Brasil. Já no feminino, o Mesquita não tomou reconhecimento do Maringá e venceu por 80 a 48.

🏀 NBB: Paulistano 66 x 76 Minas

No Ginásio Antonio Prado Jr., em São Paulo, o Minas encerrou a primeira fase do NBB com chave de ouro. A equipe mineira derrotou o Paulistano por 76 a 66. Após leve superioridade da equipe paulista no primeiro tempo, onde vencia no intervalo por 38 a 36, os líderes do Novo Basquete Brasil reagiram na segunda etapa, e, após melhor desempenho nos dois quartos seguintes, sacramentaram a vitória.

Minas venceu o Paulistano por 76 a 66 (Foto: Wilian Oliveira/Foto Atleta)

Com ambas as equipes nos playoffs, o Minas segue líder absoluto da liga, com 85.3%. No outro lado, o Paulistano continua 12ª colocação, com 42.4%. Para os mineiros, este foi o último compromisso da primeira fase do NBB, já a equipe paulista tem mais uma partida, contra o Brasília em casa, na quinta-feira (17).

🏀 LBF: Maringá 48 x 80 Mesquita

No Ginásio do ARCOM, no Paraná, o Mesquita dominou o Maringá e venceu por 80 a 48, pela sexta rodada da LBF. A partida começou com a equipe carioca absolutamente superior, abrindo 27 a 3 apenas no primeiro quarto. Após início desastroso, o time paranaense conseguiu melhorar ofensivamente no restante do confronto, mas na defesa, ainda seguiu errático, terminando o jogo 32 pontos atrás no placar.

Mesquita derrotou o Maringá por 80 a 48 (Foto: Gustavo Leal/ADRM Maringá)

Na classificação, o Mesquita está na sétima colocação, com 50% de aproveitamento. Já o Maringá é o nono, com 16.7%. Na próxima rodada, as cariocas visitam o Ourinhos, em São Paulo, no Monstrinho, na quarta-feira (16), às 19h30. Já no sábado (19), a equipe paranaense vão encarar o São José, no Teatrão, às 18h.