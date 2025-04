Flamengo garante segundo lugar na temporada regular do NBB

O Flamengo venceu o Bauru por 88 a 84 no Ginásio Panela de Pressão, casa do clube paulista. Com a vitória, o clube garantiu o segundo lugar na temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB), já que não pode ser ultrapassado pelo Sesi franca. O Rubro-Negro tem 26 vitórias em 33 jogos do NBB.

Como foi a partida?

1º QUARTO

O Flamengo começou o jogo intensamente no Panela de Pressão, chegando a abir 21 a 10 de vantagem no placar. Ao final, o Bauru conseguiu recuperar alguns pontos perdidos, mas o Rubro-Negro fechou o quarto em 17 a 21.

Flamengo em partida do NBB (Foto: Matheus Maranhão / CAIXA Brasília Basquete )

2º QUARTO

O ritmo do segundo set começou intenso tanto para o flamengo, quanto para o Bauru. O Flamengo conseguiu ficar acima do Bauru durante todo o quarto. Jordan Williams, ala do Flamengo, fez seis pontos seguidos e auxiliou o Rubro-Negro a consolidar o set. O quarto foi encerrado em 24 a 30.

3º QUARTO

Foi um set descomplicado para o rubro-negro, o time carioca manteve ampla vantagem durante todo o quarto. O jogo foi encerrado em 16 a 19.

ÚLTIMO QUARTO

No último quarto do jogo, Bauru conseguiu fazer um jogo melhor do que os três anteriores, fechando uma sequência de bolas de três pontos na partida. O time de casa fechou o quarto em 27 a 18.

União Corinthians e Bauru durante jogo do NBB (Foto: Vinicius Molz Schubert/União Corinthians)

Classificação do NBB