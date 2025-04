NBB: Franca vence Flamengo no último jogo antes do mata-mata

O Flamengo foi derrotado pelo Franca no NBB por 97 a 91, em jogo no Panela de Pressão, casa do time de São Paulo. A partida começou equilibrada, mas o Franca foi avançando a vantagem sobre o Rubro-Negro, chegando a abrir 15 pontos de vantagem no quarto final do jogo, encerrado com parciais de 23 a 27, 32 a 29, 26 a 15 e 16 a 20. Os times voltam a jogar na fase de mata-mata do campeonato do Novo Basquete Brasil (NBB).

Como foi a partida?

1º QUARTO

Os pontos da partida foram abertos pelo Franca, os times mantiveram um jogo equilibrado, sem nenhum time abrir muita vantagem sobre os outro. O Flamengo conseguiu marcar quatro pontos em sequência no meio do quarto. O período foi encerrado em 23 a 27, com vantagem do Rubro-Negro.

2º QUARTO

No segundo quarto, o jogo ainda se manteve equilibrado, com os dois times emplacando algumas sequências de pontos e destaques momentâneos. O quarto fechou com parcial de 32 a 29 e vantagem do Franca.

Partida entre Franca e Flamengo no NBB (Foto: Paula Reis / Flamengo)

3º QUARTO

No penúltimo quarto, o Flamengo começou a perder o ritmo de jogo. O jogador Toya Gallizzi cometeu a quarta falta, sendo desfalque do Rubro-Negro no jogo. O Flamengo encerrou o período com desvantagem de 10 pontos no placar total. O quarto fechou com parcial de 26 a 15.

QUARTO FINAL

O Flamengo fez um bor último quarto, mas sem muito efeito diante do jogo montado pelo Franca até então. O quarto fechou com parcial de 16 a 20 para o Rubro-Negro.

Estatísticas de França x Flamengo

Franca 97 x 91 Flamengo

Lances livres: 16/19 (84%) x 17/21 (80)

Dois pontos: 15/30 (50%) x 19/36 (52%)

Três pontos: 17/40 (42%) x 12/26 (46%)

Cestas: 32/70 (45%) x 31/62 (50%)

Rebotes defensivos: 21 x 31

Rebotes ofensivos: 9 x 11

Faltas: 19 x 18

Tempo de liderança: 24:34 x 11:33

Cestinhas: Didi Louzada - 21 (Franca); Ruan Miranda - 20 (Flamengo)

*Dados do Sofascore

Flamengo é vice-líder e Franca é terceiro no campeonato (Foto: Marcos Limonti / SFB)

