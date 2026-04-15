Com Vasco x Corinthians, futsal retorna ao Maracanãzinho em abril

O futsal está de volta ao Maracanãzinho. O ginásio será palco do duelo entre Vasco e Corinthians, no dia 25 de abril, às 18h45 (horário de Brasília), válido pela primeira rodada da Copa LNF. O vencedor avança para as oitavas de final da competição.

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O Vasco guarda boas lembranças do Maracanãzinho. Em 2000, com um time histórico estrelado por nomes como Manoel Tobias, Índio, Schumacher, Fininho, entre outros, a equipe ergueu o troféu da Liga Nacional de Futsal diante de milhares de torcedores, em decisão contra o Atlético-MG. Atual vice-campeão da LNF, o Corinthians também construiu tradição no cenário, com os títulos das temporadas 2016 e 2022.

— É parte da nossa estratégia da LNF voltar a ter o futsal nos principais palcos esportivos do Brasil. O Maracanãzinho protagonizou grandes momentos para o futsal brasileiro, e este retorno será histórico para todos, principalmente, para Vasco da Gama, que simbolizará o retorno do estado do Rio Janeiro à elite do futsal do país - disse o presidente da LNF, Fellipe Drommond.

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A competição é uma das principais novidades da temporada 2026. Com equipes das duas divisões da LNF 2026, a Copa LNF coloca frente a frente os times da elite e da divisão Silver. Os confrontos acontecem em sistema de mata-mata simples até a grande final, que será realizada em cidade-sede a ser definida.

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Ginásio do Maracanãzinho voltará a receber jogos de futsal (Foto: Divulgação)

Maracanãzinho foi palco de título da seleção

Em 2008, o ginásio recebeu a final da Copa do Mundo de Futsal, em mais um desfile de craques. Falcão, Lenísio e o goleiro Tiago foram os grandes nomes da Seleção Brasileira no torneio, na conquista do então tetracampeonato mundial do Brasil. Com emoção de sobra, o título foi definido na decisão por pênaltis contra a Espanha.

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