Evento com seleções de futsal e beach soccer em Fortaleza inicia venda de ingressos

A FutPro Expo 2026 iniciou a venda de ingressos para os amistosos internacionais e para a programação da feira, que será realizada entre os dias 7 e 9 de maio, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. O evento contará com jogos das seleções brasileiras de futsal sub-20 e beach soccer, além de atividades voltadas ao mercado do futebol.

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As partidas serão disputadas no dia 9, em arenas montadas dentro do pavilhão. A seleção brasileira sub-20 de futsal enfrenta a Argentina, enquanto a equipe de beach soccer joga contra a Guatemala. Será a primeira vez que Fortaleza recebe um amistoso da equipe sub-20 de futsal e um jogo da seleção brasileira de beach soccer.

O ingresso para os jogos dá acesso à arquibancada da Arena Connect e é válido para todo o dia, incluindo as duas partidas e outras ativações. No primeiro lote, os valores são de R$40 (meia-entrada) e R$80 (inteira).

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A organização também disponibilizou passaportes para a feira. O Business Pass garante entrada na área de negócios e na Arena Connect, com valores de R$79,90 por dia e R$229,90 para os três dias. O Executive Pass inclui acesso ao palco principal e às plenárias, com preços de R$119,90 por dia e R$349,90 no pacote completo.

Segundo o CEO da FutPro Expo, Alexandre Frota, a realização dos amistosos faz parte da proposta do evento.

— A realização dos amistosos dentro da FutPro Expo tem como objetivo ampliar a programação do evento e reforçar a proposta de integrar a agenda esportiva ao ambiente de negócios da feira, conectando diferentes frentes da indústria do esporte em um mesmo espaço. Serão dias intensos, de muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. Queremos entregar um evento que traga insights para quem atua na indústria do esporte e também seja marcante para o público em geral.

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Jogadores da Seleção Brasileira de beach soccer, campeã mundial em 2025, uma das seleções presentes da FutPro Expo (Foto: Tullio Puglia / Fifa)

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