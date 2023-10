As brasileiras Duda e Ana Patrícia, líderes do ranking mundial de vôlei de praia, confirmaram o favoritismo e venceram a etapa de Paris do Elite 16 do Circuito Mundial, na França, neste domingo (1º). Na decisão, as brasileiras bateram as americanas Nuss e Kloth por 2 sets a 1 (parciais de 21-10, 18-21 e 15-13) para garantir mais um ouro.