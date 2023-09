- Primeiro, era uma estreia e é sempre tensa. Nós começamos bem os dois primeiros sets. Uma coisa boa é que quase todos conseguiram jogar um pouquinho para sentir o "gelo" que é jogar aqui no Maracanãzinho. No terceiro set nós sofremos, eles vieram arriscando bem o saque, e a gente sofreu um pouco para rodar a bola. Nós temos que melhorar isso. No decorrer do campeonato, é o que vai acontecer, durante os jogos todo mundo vem forçando muito o saque e aí e nós temos que ter cabeça e consistência para manter esse mesmo volume que começamos, indo até o final - avaliou Renan.