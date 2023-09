Com a Seleção feminina já garantida nos Jogos Olímpicos de Paris, agora é a vez da equipe masculina buscar a sonhada vaga olímpica. O Brasil disputa o Grupo A do Pré-Olímpico a partir do dia 30 de setembro, no Rio de Janeiro, com jogos sempre no Maracanãzinho. O "SporTV2" transmite todas as partidas dos comandados de Renan Dal Zotto.