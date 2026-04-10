Não podia ser diferente: foi Gabriel Medina o responsável por bater a marca do "9" pela primeira vez na temporada de 2026. Na noite desta sexta-feira (10), o brasileiro superou o conterrâneo Samuel Pupo e garantiu a vaga nas semifinais em sua estreia na World Surf League (WSL). Agora, o próximo desafio será contra o atual campeão mundial, Yago Dora, em mais um duelo verde-amarelo.

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Medina praticamente encaminhou a classificação logo na primeira onda, ao arrancar um 9,00 que mudou o tom da bateria desde o início. Seguro e cirúrgico, ainda encontrou espaço para um 8,40 em sua sétima tentativa, consolidando um somatório sólido e difícil de ser alcançado.

Do outro lado, Pupo teve seus momentos – com um 8,00 e um 5,93 –, mas não conseguiu a combinação necessária para ameaçar o tricampeão mundial. Mesmo competitivo, acabou esbarrando na consistência e no alto nível de Medina, que controlou a disputa do começo ao fim.

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Resultado final

Gabriel Medina (BRA) - 9.00 + 8.40 = 17,40

Samuel Pupo (BRA) - 8.00 + 5.93 = 13,93

No mesmo lado da chave, a semifinal será entre os brasileiros Gabriel Medina e Yago Dora. Com isso, independente do resultado, o Brasil está garantido na final da etapa em Bells Beach.

➡️ Luana Silva é superada nas quartas de final da etapa de Bells Beach da WSL

Brasil nas quartas de Bells Beach

Única representante do Brasil no torneio feminino da WSL em Bells Beach, Luana Silva foi derrotada pela havaiana Gabriela Bryan nas quartas de final e está eliminada da etapa de abertura da temporada. A bateria foi realizada na noite desta quinta-feira (9).

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Horas depois, foi a vez da chave principal masculina cair na água. A bateria inicial contou com a classificação do primeiro brasileiro a chegar nas semifinais da temporada de 2026: Miguel Pupo. O surfista conquistou a vaga com uma pontuação de 12,50, contra o havaiano Barron Mamiya, que terminou com 11,10.

Antes disso, Yago Dora já havia garantido presença entre os semifinalistas ao vencer sua bateria contra o italiano Leonardo Fioravanti com autoridade. Mesmo em um mar de poucas oportunidades, o brasileiro surfou apenas quatro ondas, mas construiu um sólido somatório de 13,00, mostrando precisão nas escolhas e controle total da prioridade.

Yago Dora em ação nas finais da WSL (Foto: Reprodução/Instagram: @yagodora)

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