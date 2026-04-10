Luana Silva é superada nas quartas de final da etapa de Bells Beach da WSL

Única representante do Brasil no torneio feminino da World Surf League (WSL) em Bells Beach, Luana Silva foi derrotada pela havaiana Gabriela Bryan nas quartas de final e está eliminada da etapa de abertura da temporada. A bateria foi realizada na noite desta quinta-feira (9).

continua após a publicidade

➡️ Brasileira elimina octacampeã mundial Stephanie Gilmore na etapa de Bells Beach da WSL

A brasileira surfou quatro ondas, mas o somatório de 7.67 não foi o suficiente para bater a atleta número cinco do ranking mundial. Em um mar que ofereceu poucas oportunidades às competidoras, Bryan soube usar a prioridade a seu favor e se sobressaiu com um desempenho estratégico e preciso, escolhendo ondas que renderam a pontuação total de 15.50.

Luana Silva encerra sua participação em Bells Beach com o quinto lugar e mais 4.745 pontos no ranking, tendo deixado pelo caminho duas australianas que somam dez títulos da WSL. Na primeira rodada, a jovem de 21 anos venceu a octacampeã mundial Stephanie Gilmore. Na sequência, foi a vez de Tyler Wright, bicampeã do circuito, conhecer a força da Brazilian Storm.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Resultado final

Luana Silva (BRA): 6.17 + 1.50 = 7.67

Gabriela Bryan (HAV): 8.00 + 7.50 = 15.50

➡️ Gabriel Medina elimina Italo Ferreira e avança em Bells Beach

'Final day' em Bells Beach

Yago Dora é o atual campeão da WSL (Foto: Reprodução)

O último dia da etapa de Bells Beach será nesta sexta-feira (10), com a primeira chamada às 18h30 (de Brasília). Gabriel Medina, Samuel Pupo, Miguel Pupo e Yago Dora são os brasileiros que disputam as quartas de final do evento masculino.

A próxima etapa da WSL será em Margaret River, também na Austrália. A janela vai do dia 15 ao dia 25 de abril.

🤑🏄 Aposte nos brasileiros da WSL!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.