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Luana Silva é superada nas quartas de final da etapa de Bells Beach da WSL

Brasileira se despede da etapa de abertura da temporada em quinto lugar

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 10/04/2026
00:25
Luana Silva, Open J-Bay 2025, Jeffreys Bay, África do Sul. Foto: WSL / Kody McGregor
imagem cameraLuana Silva em ação na etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, na WSL 2025 (Foto: Kody McGregor/WSL)
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Única representante do Brasil no torneio feminino da World Surf League (WSL) em Bells Beach, Luana Silva foi derrotada pela havaiana Gabriela Bryan nas quartas de final e está eliminada da etapa de abertura da temporada. A bateria foi realizada na noite desta quinta-feira (9).

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A brasileira surfou quatro ondas, mas o somatório de 7.67 não foi o suficiente para bater a atleta número cinco do ranking mundial. Em um mar que ofereceu poucas oportunidades às competidoras, Bryan soube usar a prioridade a seu favor e se sobressaiu com um desempenho estratégico e preciso, escolhendo ondas que renderam a pontuação total de 15.50.

Luana Silva encerra sua participação em Bells Beach com o quinto lugar e mais 4.745 pontos no ranking, tendo deixado pelo caminho duas australianas que somam dez títulos da WSL. Na primeira rodada, a jovem de 21 anos venceu a octacampeã mundial Stephanie Gilmore. Na sequência, foi a vez de Tyler Wright, bicampeã do circuito, conhecer a força da Brazilian Storm.

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Resultado final

Luana Silva (BRA): 6.17 + 1.50 = 7.67

Gabriela Bryan (HAV): 8.00 + 7.50 = 15.50

➡️ Gabriel Medina elimina Italo Ferreira e avança em Bells Beach

'Final day' em Bells Beach

Yago Dora é o novo campeão mundial da WSL (Reprodução)
Yago Dora é o atual campeão da WSL (Foto: Reprodução)

O último dia da etapa de Bells Beach será nesta sexta-feira (10), com a primeira chamada às 18h30 (de Brasília). Gabriel Medina, Samuel Pupo, Miguel Pupo e Yago Dora são os brasileiros que disputam as quartas de final do evento masculino.

A próxima etapa da WSL será em Margaret River, também na Austrália. A janela vai do dia 15 ao dia 25 de abril.

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