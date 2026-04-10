Atual campeão da World Surf League (WSL), Yago Dora está garantido nas semifinais da etapa de Bells Beach, a primeira da temporada de 2026. O brasileiro enfrentou o italiano Leonardo Fioravanti em uma bateria sem muitas oportunidades. Com a vitória, está confirmada a presença do Brasil na final da prova na Austrália.

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O brasileiro surfou quatro ondas, mas o somatório de 13,00 foi o suficiente para bater o adversário com larga diferença. Em um mar com poucas oportunidades, Yago Dora soube usar a prioridade a seu favor e foi mais eficiente nas escolhas.

Já Leonardo Fioravanti encontrou dificuldades para encaixar uma boa onda, não conseguindo ultrapassar a marca de 5 pontos em nenhuma tentativa. O italiano fechou a bateria com 9,00 no total.

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Resultado final

Yago Dora - 7,00 + 6,00 = 13,00

Leonardo Fioravanti - 4,17 + 4,83 = 9,00

Yago Dora em ação nas finais da WSL (Foto: Reprodução/Instagram: @yagodora)

No mesmo lado da chave, a segunda quarta de final será entre os brasileiros Gabriel Medina e Samuel Pupo. Com isso, independente do resultado, o Brasil está garantido na final da etapa em Bells Beach.

➡️ Luana Silva é superada nas quartas de final da etapa de Bells Beach da WSL

Brasil nas quartas de Bells Beach

Única representante do Brasil no torneio feminino da WSL em Bells Beach, Luana Silva foi derrotada pela havaiana Gabriela Bryan nas quartas de final e está eliminada da etapa de abertura da temporada. A bateria foi realizada na noite desta quinta-feira (9).

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Horas depois, foi a vez da chave principal masculina cair na água. A bateria inicial contou com a classificação do primeiro brasileiro a chegar nas semifinais da temporada de 2026: Miguel Pupo. O surfista conquistou a vaga com uma pontuação de 12,50, contra o havaiano Barron Mamiya, que terminou com 11,10.

A próxima disputa após Yago será 100% verde-amarela. Para fechar as quartas de final, Gabriel Medina e Samuel Pupo se enfrentam em busca de uma vaga entre os quatro melhores da etapa, garantindo ao Brasil mais um representante na semifinal em Bells Beach.

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