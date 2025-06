Com retorno e promessas da nova geração, Brasil vai ao Pan de Ginástica

Depois da seleção masculina, nesta sexta-feira (13) é a vez das mulheres estrearem no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística, no Panamá, caminho para o Mundial da modalidade, programado para outubro deste ano. A competição começa com a disputa das classificatórias e se estende até este domingo (15).

Ainda sem a equipe que disputou os Jogos Olímpicos de Paris, a comissão técnica optou por nomes da nova geração e o retorno de uma velha conhecida da ginástica brasileira. Thaís Fidélis, de 23 anos, é um dos destaques da equipe, já que retorna à seleção após longo hiato. Em 2022, a paulista sofreu grave lesão no tendão de aquiles, que a afastou das competições, retornando apenas em 2025, no Troféu Brasil.

Dona de três ouros em etapas de Copa do Mundo e medalhista nos Jogos Pan-Americanos, Thaís era figurinha carimbada na seleção brasileira, e já atuou ao lado de nomes como Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Jade Barbosa.

Promessas em destaque

O trio que fez sucesso na Copa do Mundo de Koper, na Eslovênia, em meados de maio, também marcará presença no Panamá. Júlia Coutinho, ginasta do Flamengo de apenas 15 anos, foi campeã no solo com série ao som do clássico "Maria, Maria", de Milton Nascimento.

Gabriela Bouças, 16 anos, e Gabriela Barbosa, 17, deixaram a Eslovênia com duas medalhas no peito: Bouças foi bronze nas assimétricas e na trave, enquanto Barbosa levou a prata nas assimétricas e solo. As jovens Luiza Abel e Rebeca Procópio completam a lista.

Thaís Fidélis está de volta à seleção brasileira (Foto: Reprodução)

Como funciona a competição

Nas qualificatórias, os países são organizados em subdivisões para competir nos seis aparelhos da ginástica artística masculina: solo, salto, barra fixa, barras paralelas, cavalo com alças e argolas. O Brasil integra a terceira subdivisão, ao lado de Cuba e Porto Rico, competindo a partir das 16h55 (horário de Brasília).

Ao final do dia, quando todos os atletas completarem as seis rotações, é definido o pódio do individual geral. Os oito países com melhor somatório em todos os aparelhos avançam para a final por equipes, enquanto os oito atletas com melhor desempenho em cada rotação se classificam para a final por aparelhos.

Programação do Pan de Ginástica Artística

Sexta-feira, 13 de junho - Qualificatória feminina

11h30 – Costa Rica, Jamaica, Brasil, Venezuela e Estados Unidos

13h45 – Cuba, El Salvador, Peru, Chile e Canadá

17h00 – Colômbia, Equador, República Dominicana, Panamá e Argentina

19h15 – Trindade e Tobago, Grupo misto 1, Guatemala, Porto Rico e México

Sábado, 14 de junho

11h25 – Final por equipes masculina

17h30 – Final por equipes feminina

Domingo, 15 de junho

16h25 – Final solo masculino

17h02 – Final cavalo com alças masculino e final salto feminino

17h49 – Final argolas masculina e final barras assimétricas feminina