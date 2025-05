Ginasta retorna para a seleção brasileira após hiato de dois anos; veja lista

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) divulgou os nomes convocados para a disputa do Pan-Americano da modalidade, que acontece a partir do dia 12 de junho, no Panamá, e o grupo contará com um retorno após longo hiato. Thaís Fidélis, dona de três ouros em etapas de Copa do Mundo e medalhista nos Jogos Pan-Americanos defenderá a seleção após dois anos afastada do esporte.

continua após a publicidade

➡️Exclusivo: Conheça a ginasta que voltou a competir apoiada por Daiane dos Santos

Em 2022, Thaís sofreu uma grave lesão no tendão de aquiles e ficou dois anos sem competir. Ela retornou apenas em 2025, no Troféu Brasil deste ano, de onde saiu como medalhista de bronze nas barras assimétricas. A paulista de 23 anos já competiu ao lado de Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira, medalhistas de bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris.

Antes de disputar o Campeonato Pan-Americano, os atletas convocados participarão de um período de preparação no Centro de Treinamento Time Brasil, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Destaques da Copa do Mundo convocados

Ainda sem as atletas que disputaram os Jogos Olímpicos de Paris, que devem voltar a competir apenas no segundo semestre, no Campeonato Mundial, o Brasil terá na delegação do Pan-Americano os ginastas que se destacaram na Copa do Mundo da Eslovênia, com a conquista de sete medalhas.

Na ocasião, Julia Coutinho foi ouro no solo, Gabriela Barbosa foi prata nas barras assimétricas e solo, enquanto Gabriela Bouças conquistou o bronze nas assimétricas e na trave. Entre os homens, Lucas Bitencourt foi campeão na barra fixa e Patrick Sampaio ficou com a prata no mesmo aparelho.

continua após a publicidade

Julia Coutinho e Gabriela Bouças no pódio do solo (Foto: Confederação Brasileira de Ginástica/ CBG)

Veja a lista completa

Ginástica Artística Feminina

Gabriela Barbosa

Gabriela Bouças

Julia Coutinho

Luiza Abel

Rebeca Procópio

Thais Fidelis

Ginástica Artística Masculina

Diogo Soares

Johnny Oshiro

Leonardo Souza

Lucas Bitencourt

Patrick Sampaio

Vitaliy Guimarães