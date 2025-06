Chefe de equipe da Fórmula 1 comenta possível saída para Ferrari

Apesar de todos os rumores acerca do futuro, Christian Horner negou que tenha qualquer intenção de deixar a Red Bull nos próximos anos. Chefe da equipe desde a estreia na Fórmula 1, em 2005, o britânico garantiu que está comprometido “de coração e alma” com o time de Milton Keynes e, por isso, espera cumprir o contrato atual — que se encerra em 2030 — até o fim.

Christian Horner no GP de Mônaco (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

No início de maio, logo após o resultado aquém do esperado no GP de Miami, a revista italiana Autosprint informou que as atualizações desenvolvidas pela escuderia dos energéticos para o GP da Emília-Romanha seriam determinantes para o destino do dirigente. Algumas semanas depois, foi a vez do jornal alemão Bild publicar que a Ferrari chegou a conversar com Horner para ocupar o lugar de Frédéric Vasseur, que também está com o cargo ameaçado em Maranello.

— Sempre temos sonhos e aspirações na vida. Mas o que aconteceu nos últimos 20 anos vai além de tudo o que eu poderia ter imaginado ou esperado. Tem sido uma jornada incrível até agora: 124 vitórias, 14 Mundiais (oito de Pilotos e seis de Construtores), 106 pole-positions. Somos a equipe mais vitoriosa do século 21. Em pouco tempo, fizemos bastante, e parece que tudo passou muito rápido! — disse em entrevista ao PlanetF1.

— Obviamente, ao longo dos anos, tive abordagens diferentes, e é sempre lisonjeiro ser associado a qualquer outra equipe, pois todas são grandes equipes. Mas meu coração e minha alma estão neste time. Investi uma grande parte da minha vida nele, e sinto uma responsabilidade com as pessoas. É um grupo de 2.000 pessoas, e estou realmente empolgado com o que o futuro reserva em termos de construir nosso próprio motor. Esse é, sem dúvida, o próximo capítulo para nós: ter tudo sob o mesmo teto. Sabe, quantas pessoas já fizeram isso? — continuou.

— Então, é um desafio enorme, mas também uma grande oportunidade, e algo que, como organização, estamos muito entusiasmados em realizar. As pessoas são o que fazem uma equipe, e são elas com quem tenho um apego tremendo. Tanto na equipe, obviamente, quanto com os acionistas que nos apoiaram, além dos patrocinadores e parceiros — hoje temos 58 parceiros que fui responsável por trazer para a equipe, e temos um ótimo relacionamento com muitos deles. Isso representa uma parte significativa da minha vida — continuou Horner.

Horner quer ficar na Red Bull até o fim do contrato

Por isso, o chefe da Red Bull deixou claro que pretende seguir com os taurinos até, pelo menos, 2030, quando o contrato entre as partes chega ao fim. Mas o trabalho conjunto pode ir muito mais longe, já que o dirigente garantiu que objetivo é continuar enquanto tiver paixão e motivação.

— Continuarei fazendo isso enquanto tiver a mesma paixão e motivação. Ainda tenho a mesma paixão e motivação que tinha há 21 anos, só que agora tenho um pouco mais de experiência para recorrer — e algumas cicatrizes de batalha no caminho —, mas isso te fortalece de muitas maneiras— encerrou.

A Fórmula 1 realiza o GP do Canadá neste fim de semana, de 13 a 15 de junho, em Montreal, décima etapa da temporada 2025.

