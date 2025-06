Gui Santos fala sobre futuro na NBA e dá palpite para a final: ‘Quero continuar’

Gui Santos, único brasileiro na NBA atualmente, participou de uma sessão de fotos com fãs no Shopping Morumbi Town nesta quarta-feira (12) e comentou sobre seus objetivos futuros na liga americana. O pivô joga no Golden State Warrios, ao lado de Stephen Curry, Draymond Green e Jimmy Buttler.

O brasileiro tem conseguido cada vez mais espaço dentro de um elenco experiente e foi titular pela primeira vez no dia 15 de janeiro de 2025, na vitória dos Warriors sobre o Minnesota Timberwolves, e depois contra o New York Knicks no dia 15 de março.

Quando questionado sobre seu futuro na NBA, Gui se mostrou contente com sua evolução junto a equipe de San Francisco e não pretende ir embora tão cedo.

— Eu sempre penso no melhor para mim e para minha família. Eu gosto muito de estar no Golden State, da estrutura que o time oferece para os jogadores, para mim é muito legal, e quero continuar lá na próxima temporada — afirmou Gui.

O ala de 22 anos começou sua trajetória nas categorias de base do Minas Tênis Clube (MG) e, antes de chegar à NBA, jogou pelo Santa Cruz Warriors, time afiliado à sua equipe atual na G-League, uma liga para jovens jogadores. Após um processo complicado de adaptação nos EUA, seu objetivo principal na liga é claro.

— Ser campeão. Independente de qualquer prêmio individual, acho que a maior premiaçãoq ue você pode alcançar na NBA é ser campeão — afirmou o craque.

Gui esteve presente na NBA House e comentou sobre a importância de eventos assim, que trazem o esporte para mais perto dos fãs brasileiros.

— A NBA está se tornando cada vez mais global. Deu para ver na NBA House o carinho de todo mundo então é muito bacana estar participando, e podendo dar atenção para o pessoal que torce tanto por mim quando eu estou lá — completou.

Oklahoma ou Pacers? Quem será o campeão da NBA 2024/25?

— Continuo acreditanto no Oklahoma, acredito que eles vão vencer por 4 a 2 — palpitou o ala.

Apesar do palpite, o Indiana Pacers venceu o OKC por 116 a 107 na última terça-feira (11) e abriu uma vantagem de 2 a 1 na série.

A quarta partida da decisão será realizada nesta sexta-feira (13), no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis (EUA). As possíveis sete partidas que definirão o novo campeão da NBA terá transmissão da Band (TV aberta), ESPN (TV Fechada), Disney+, Prime Video e NBA League Pass (Streaming).