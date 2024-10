Boston Celtics chega como favorito para o bicampeonato da NBA

O Boston Celtics apostou alto na permanência de destaques da última temporada e desponta nas projeções como o grande favorito a conquista do título da temporada 2024/25 da NBA. Com Jayson Tatum, Jaylen Brown e companhia, saiba mais como chegam aos atuais campeões da liga.

A equipe liderada por Tatum simplesmente despontou na última temporada regular. Foram 64 vitórias e apenas 18 derrotas, o que culminou na liderança da Conferência Leste de maneira incontestável. O favoritismo se confirmou nos playoffs, com vitórias sobre Miami Heat, por 4 a 1; Cleveland Cavaliers por 4 a 1; e Indiana Pacers por 4 a 0.

Na grande final, o Celtics enfrentou o Dallas Mavericks, que chegou do Oeste após triunfar sobre o Minnesota Timberwolves. No confronto, a franquia de Boston venceu a série por 4 a 1 e se tornou a maior campeã da história da NBA, com 18 títulos, um a mais do que o Los Angeles Lakers.

Como chega o elenco do Boston Celtics para 2024/25?

A franquia apostou na permanência da maioria dos jogadores e também em Joe Mazzulla, atual treinador.

Chegadas: Ron Harper Jr (ala, sem time), Baylor Scheierman (ala-armador, 30ª escolha) e Anton Watson (ala, 54ª escolha). Saídas: Svi Mykhailiuk (ala, Utah Jazz), Lonnie Walker (dispensado). Rotação/Reservas: Payton Pritchard, Jaden Springer, JD Davison (armadores), Lonnie Walker, Jay Scrubb, Baylor Scheierman (alas-armadores), Sam Hauser, Jordan Walsh, Ron Harper Jr, Anton Watson, Oshae Brissett (alas), Xavier Tillman, Drew Peterson (alas-pivôs), Al Horford, Luke Kornet e Neemias Queta (pivôs). Provável time titular: Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum e Kristaps Porzingis.

Jayson Tatum foi campeão da NBA com o Boston Celtics (Foto: Jesse D. Garrabrant / AFP)

Não há muito dizer sobre o Celtics para 2024/25. A franquia simplesmente conseguiu bancar o salário de suas principais estrelas, como Tatum e Brown. O resultado disso é um favoritismo grande para garantir mais uma vez o título da NBA.

Projeção: briga pelo título de Conferência e da Liga.