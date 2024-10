Boston Celtics x New York Knicks: veja onde assistir e horário do jogo da NBA

O Boston Celtics encara o New York Knicks na primeira partida da NBA 2024/25 (Fotos: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 19:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Boston Celtics encara o New York Knicks pela primeira partida da temporada regular da NBA 2024/25, às 20h30 (de Brasília), no TD Garden, em Boston, nos Estados Unidos. Os atuais campeões da maior liga de basquete do mundo tem difícil missão contra o time de Nova Iorque, que se reforçaram na intertempotada. O jogo terá transmissão da Amazon Prime Video e da NBA League Pass.

Depois de 16 anos, o Boston Celtics voltou a vencer um título da NBA, voltando a ser a franquia com o maior número de títulos da liga, com 18. O time das estrelas Jayson Tatum e Jalen Brown chega para a temporada com apenas uma intenção: defender o título. A missão não é fácil, mesmo mantendo a base do time campeão, as outras equipes se reforçaram e buscam destronar os celtas.

Um desses times que se reforçou durante a intertemporada foi o New York Knicks. No último playoffs, a equipe nova-iorquina foi eliminada na semifinal de conferência para o Indiana Pacers no jogo sete e buscou novos jogadores para buscar o título, que não vem desde 1973. A equipe do Madison Square Garden assinou com o ala Mikal Bridges, vindo do Brooklyn Nets, e trocou Donte DiVincenzo e Julius Randle com o Minnesota Timberwolves para adquirir o pivô Karl-Anthony Towns.

Onde Assistir: Boston Celtics x New York Knicks - NBA

📅 Data: 22/10/2024

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

🌎 Local: TD Garden, em Boston, nos Estados Unidos

📺 Onde assistir: Amazon Prime e NBA League Pass