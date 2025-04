Com Rebeca Andrade, Prêmio Laureus acontece em Madri

Nesta segunda-feira (21), acontece a 25ª edição do Prêmio Laureus, que tem Rebeca Andrade como uma das indicadas. Conhecida como o Oscar do Esporte, a premiação acontece em Madri, a partir das 15h (horário de Brasília), com transmissão do SporTV.

Rebeca Andrade concorre à categoria Retorno do Ano, graças ao desempenho espetacular nos Jogos Olímpicos de 2024, após superar diversas lesões e passar por três cirurgias nos joelhos. Em Paris, Rebeca subiu ao pódio quatro vezes: foi campeã no solo, medalhista de prata no salto e no individual geral, além de medalhista de bronze por equipes.

Grandes nomes do esporte, como Simone Biles (ginástica), Carlos Alcaraz (tênis), Max Verstappen (automobilismo), Ariarne Titmus (natação) e Victor Wembanyama (basquete) também estarão presentes na premiação.

Outros brasileiros já ganharam o Laureus

Rebeca Andrade pode ser a primeira mulher brasileira a ganhar o Prêmio Laureus, mas, entre os homens, outros brasileiros já foram consagrados com a estatueta. O nadador Daniel Dias, maior medalhista paralímpico brasileiro da história, foi três vezes eleito como o Para-atleta do ano, em 2009, 2013 e 2016.

Além dele, a Seleção Masculina de Futebol e Ronaldo Fenômeno, após a conquista do Penta em 2002, ganharam nas categorias Equipe do Ano e Retorno do Ano.

Premiação de 2025 acontecerá em Madri, na Espanha (Foto: Divulgação/Laureus)

O Prêmio Laureus

Realizado desde 2000, o Prêmio Laureus do Esporte Mundial premia os melhores atletas do ano. Os vencedores são selecionados pelos 1,3 mil membros do Painel Global de Mídia Laureus. O prêmio também incluirá o Laureus Sport for Good Award, que reconhece um indivíduo ou organização que tenha feito uma contribuição significativa para transformar a vida de crianças e jovens por meio do esporte.

Confira indicados ao Prêmio Laureus 2025

Atleta masculino do ano

Carlos Alcaraz (tênis)

Mondo Duplantis (atletismo)

Léon Marchand (natação)

Tadej Pogačar (ciclismo)

Max Verstappen (automobilismo)

Atleta feminina do ano

Simone Biles (ginástica)

Aitana Bonmatí (futebol)

Sifan Hassan (atletismo)

Faith Kipyegon (atletismo)

Sydney McLaughlin-Levrone (atletismo)

Aryna Sabalenka (tênis)

Equipe do ano

Equipe Feminina do FC Barcelona (futebol)

Boston Celtics (basquete)

Equipe McLaren de Fórmula 1 (automobilismo)

Real Madrid (futebol)

Seleção Masculina de Futebol da Espanha (futebol)

Seleção Masculina de Basquete dos EUA (basquete)

Atleta revelação do ano

Julien Alfred (atletismo)

Bayer Leverkusen (futebol)

Summer McIntosh (natação)

Letsile Tebogo (atletismo)

Victor Wembanyama (basquete)

Lamine Yamal (futebol)

Retorno do ano

Rebeca Andrade (ginástica)

Caeleb Dressel (natação)

Lara Gut-Behrami (esqui alpino)

Marc Márquez (motociclismo)

Rishabh Pant (críquete)

Ariarne Titmus (natação)

Atleta em esporte de ação do ano

Yuto Horigome (skateboarding)

Chloe Kim (snowboarding)

Caroline Marks (surfe)

Aleksandra Miroslaw (escalada de velocidade)

Tom Pidcock (ciclismo de montanha)

Arisa Trew (skateboarding)

Atleta com deficiência do ano

Catherine Debrunner (atletismo paralímpico)

Teresa Perales (natação paralímpica)

Tokito Oda (tênis em cadeira de rodas)

Matt Stutzman (arco e flecha paralímpico)

Jiang Yuyan (natação paralímpica)

Qu Zimo (badminton em cadeira de rodas)

Prêmio esporte para o bem (programas indicados por um painel de seleção especializado)

Kick4life (futebol e equidade de gênero) - usa o futebol para alcançar crianças e jovens em risco

Figure Skating in Harlem (patinação artística e equidade racial) - ajuda meninas a mudarem de vida através da patinação artística

Kind Surf (surfe e inclusão) - usa a terapia do surfe para apoiar jovens em risco de exclusão social devido a deficiências intelectuais

Liberi Nantes (futebol e inclusão social) – oferece uma ampla gama de atividades esportivas para refugiados e solicitantes de asilo político

Paris Basket 18 (basquete e equidade de gênero) - foca no desenvolvimento do esporte feminino e também promove a integração social

Street League (multi-esportes e empregabilidade) - usa o poder do esporte para ajudar jovens de 14 a 30 anos a se prepararem para oportunidades de emprego e treinamento