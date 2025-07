Manchester United contrata ex-engenheiro de Lewis Hamilton na F1

O Manchester United anunciou a contratação de Mike Sansoi, ex-engenheiro de dados da Mercedes, equipe que Lewis Hamilton defendeu entre 2014 e 2024 na F1. O engenheiro foi um dos principais responsáveis pelos seis títulos do piloto conquistados em 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020. Além disso, foi peça importante nas conquistas de campeonatos de construtores da F1.

Lewis Hamilton no GP de Abu Dhabi de F1 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Formado em engenharia aeronáutica pela Universidade de Southampton, ele ficou 11 anos na equipe alemã do mundial de automobilismo. A chegada no Manchester United visa ampliar a capacidade do clube nos dados e inteligencia artificial. Tudo isso se baseando nos modelos da Fórmula 1, onde os dados são fundamentais para montar uma estratégia para os pilotos.

O clube também visa ser uma organização orientada por dados, tomando decisões com base neles. Sansoi está montando uma equipe de analistas e o clube contratará nos próximos meses mais pessoas para compor as áreas de engenharia de dados, software e plataforma.

Interesse no ex-engenheiro da F1 começou no início do ano

No ano passado, Sir Jim Ratcliffe, investidor do clube, concedeu uma entrevista ao “United We Stand” e criticou fortemente o trabalho do clube na área de dados. Além disso, reforçou que seu objetivo é "ter o melhor recrutamento do mundo".

Jim Ratcliffe, dono da INEOS, é co-proprietário do Manchester United desde 2024 (Foto: Reprodução/Twitter)

Neste cenário, surgiu o interesse no engenheiro da Mercedes. No entanto, a contratação de Sansoni não é por acaso. A Ineos, empresa liderada por Ratcliffe, é acionista igualitária de um terço da Mercedes e principal parceira da equipe da Fórmula 1.

A ida do profissional ao Manchester United é encarada como uma espécie de "mudança entre famílias". Desta forma, Sansoni seguiria ligado à Mercedes, porém atuando, no momento, na área vista como deficiente pelo investidor.