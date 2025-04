STU de Criciúma tem campeão inédito no Park masculino

A decisão do skate park do STU National em Criciúma, neste domingo (20), contou com um campeão inédito: o catarinense Pedro Carvalho, de 19 anos, conquistou o título pela primeira vez após conseguir nota 95,05 na última volta.

continua após a publicidade

➡️Confira a agenda de Hugo Calderano após título da Copa do Mundo

- De verdade, nem sei o que falar. Criciúma tem um espaço muito especial no meu coração. É um lugar em que já consegui bons resultados e até parecia que esse meu primeiro título era para sair aqui. E, hoje, minha família toda pegou o carro cedo e veio de Floripa pra cá: meu pai, minha mãe e meu irmão. Minha irmã ficou assistindo de casa. Eles me apoiam a vida inteira, sempre foram o meu maior suporte. Foram anos de batalha, já corro desde o início do STU National, e não poderia estar mais feliz - disse o campeão.

Em duas sessões de 20 minutos, divididas por um rápido intervalo técnico para os devidos ajustes, os seis finalistas tiveram um total de sete voltas cada um. Pedro Carvalho superou o favorito e campeão brasileiro Kalani Konig, que fez 94,51 na penúltima volta. A última volta do catarinense foi praticamente perfeita e levou o público à loucura. Antes de Criciúma, ele não havia chegado aos 90 pontos em nenhuma etapa do STU.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Foi aquela volta que a gente sonha, a que sempre buscamos. E calhou de ser na última. Sabia que não era uma volta tão longe de ser alcançada, porque já tinha acertado aquelas manobras algumas vezes, só que, dessa vez, encaixei todas na mesma volta. Já tinha entrado na pista seis vezes, debaixo de muito calor, um desgaste emocional e físico muito grande, e acabou dando certo. Muito bom para ganhar confiança para o restante do ano - avaliou.

Ao lado de Pedro Carvalho, Kalani Konig e Rafael Tomé completaram o pódio.

Depois do pódio, skatistas plantaram mudas de árvore no Parque da Prefeitura (Foto: Julio Detefon/STU)

Inspirações e estilo veloz de Pedro Carvalho

Pedro Carvalho tem um estilo conhecido pela velocidade e manobras muito altas. O skatista, que disputou seu primeiro evento mundial aos nove anos, o Red Bull Generation, em Florianópolis, contou quais foram suas principais inspirações.

continua após a publicidade

- Assim que eu corri, o Greyson Fletcher, que é de uma família muito incrível de surfe e skate, assinou um pôster pra mim e escreveu ‘To Pedro, skate hard, skate fast’. Ou seja: andar é difícil, ande rápido. Desde então, sempre coloco essa frase na minha lixa. Era muito novo e isso ficou guardado na minha mente. Pedro Barros também é um skatista assim e me espelho muito nele. É um estilo que me marca e me sinto bem andando assim - contou.

Resultados do Park Masculino em Criciúma



1º – Pedro Carvalho – 95,05

2º – Kalani Konig – 94,51

3º – Rafael Tomé – 89,56

4º – Nicolas Falcão – 89,00

5º – Ian Poleto – 87,67

6º – Gustavo Picaski – 87,00