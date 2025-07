CEO do Dallas Mavericks diz não se arrepender por trocar Luka Dončić

Rick Welts, CEO do Dallas Mavericks, diz em entrevista a Bloomberg TV que não há tempo para ter arrependimento pela troca do astro eslováquio da NBA, Luka Dončić, para a equipe do Los Angeles Lakers.

Rick Welts segurando a placa de número 1 no draft da NBA (Foto: Reprodução / Instagram)

— Você não pode ter medos ou arrependimentos nesse negócio. É tudo sobre como você segue em frente. Eu aprendi sobre a profundidade da conexão entre os fãs e este time — afirmou Rick Welts — Isso é uma oportunidade de ver o copo meio cheio, porque sei que podemos restaurar isso ao longo do tempo — concluiu o CEO do Dallas Mavericks.

A ida de Doncic para o Lakers não abalou somente os torcedores da equipe do Texas, mas abalou toda a NBA.

Ida de Dončić para o Lakers chocou jogadores da NBA

Em uma enquete anônima conduzida pelo site americano The Athletic, por volta de 150 atletas das 30 franquias da NBA comentaram a respeito da troca.

A reação à transferência foi negativa e repleta de incredulidade por parte dos atletas consultados. A percepção geral é de que a troca foi uma "loucura" e "não fez sentido", com muitos a classificando como "blasfêmia" e "a ideia mais burra de todos os tempos".

Luka Doncic em seu primeiro jogo, ao lado de LeBron James, pelo Los Angeles Lakers (Foto: Adam Pantozzi / NBAE / AFP)

Alguns atletas a considerando uma "boa troca para os dois lados". A visão positiva destacou a estratégia por trás da movimentação: "Os Lakers pegaram uma estrela para o futuro, já que LeBron James deverá se aposentar em um ano ou dois", enquanto "Dallas queria vencer rapidamente e precisava de mais uma arma defensiva". A troca chegou a ser celebrada como uma "decisão fenomenal" e "inteligente", rendendo elogios diretos à gestão do time, com um comentário de apoio a Nico Harrison, gerente geral dos Mavericks.