Após cinco meses sem NFL, o futebol americano está de volta. A tradicional pré-temporada começa hoje (31) com o Hall of Fame Game no Tom Benson Hall of Fame Stadium, entre Detroit Lions e Los Angeles Chargers.

Indução ao Hall da Fama: homenagem às lendas da NFL

O jogo marca não apenas o retorno da NFL, mas também a apresentação da Classe de 2025 do Hall da Fama: Antonio Gates, Sterling Sharpe, Jared Allen e Eric Allen, que terão seus nomes celebrados em uma cerimônia emblemática antes do Kickoff da partida.

Os Chargers não disputam esse evento desde 1994, e os Lions, desde 1991. Historicamente, essas aparições têm relação direta com os próprios indicados ao Hall da Fama: Gates, por exemplo, passou toda a carreira nos Chargers. Do lado dos Lions não teremos ninguém, mas a liga achou importante a franquia estar no evento.

Como já era esperado, Justin Herbert não atuará esta noite — assim como os demais titulares dos Chargers. O técnico Jim Harbaugh confirmou que Trey Lance iniciará como QB titular.

Apesar de ser uma partida de pré-temporada, analistas norte-americanos apontam os Lions como ligeiros favoritos, especialmente por contarem com maior profundidade e consistência nos treinamentos.

O jogo será transmitido exclusivamente no NFL Game Pass, sem transmissão da ESPN, desta vez.

Data: quinta-feira, 31 de julho de 2025

Horário (Brasília): 21h

Transmissão nos EUA: NBC, com streaming via Peacock ou NFL