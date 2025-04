O Brasil garantiu três medalhas na etapa de Brasília do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, neste domingo (20). Carol Solberg e Rebecca foram à decisão e ficaram com a medalha de prata, assim como Evandro e Arthur. Duda e Ana Patrícia venceram o confronto pelo terceiro lugar e conquistaram a medalha de bronze.

Final feminina

Na final do Elite 16, Carol Solberg e Rebecca perderam para Nuss e Brasher por 2 a 0, em partida equilibrada. O primeiro set chegou a ficar empatado em 20 pontos, e terminou com vitória das americanas por 22/20. Na segunda parcial, novamente a dupla dos Estados Unidos levou a melhor, por 21/19.

Antes de chegar à decisão, Carol e Rebecca passaram pelas canadenses Melissa e Brandie, nas quartas, além de Duda e Ana Patrícia, nas semifinais.

Medalha de bronze

Mais cedo, Duda e Ana Patrícia entraram em quadra contra as holandesas Van Driel e Bekhuis pelo terceiro lugar no pódio. As atuais campeãs olímpicas perderam o primeiro set por 21/19, mas buscaram a virada, vencendo as parciais seguintes por 21/15 e 15/12 para garantir a medalha de bronze.

Evandro e Arthur foram à final em Brasília (Foto: Divulgação/Volleyball Beach Pro Tour)

Prata para Evandro e Arthur

Entre os homens, Evandro e Arthur disputaram o título com os holandeses Boermans e DeGroot. Os brasileiros perderam o primeiro set por 18/21, buscaram a recuperação na segunda parcial, com vitória por 23/21, mas acabaram superados no tie break por 16/18.

Para chegar na decisão, Evandro e Arthur venceram os austríacos Hammarberg e Berger e a dupla norueguesa formada por Mol e Sorum.