São Paulo recebe próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horários

Após o GP do México, a Fórmula 1 segue para a última etapa da sequência de três corridas nas Américas. O Grande Prêmio de São Paulo é a próxima parada da categoria e será disputado entre sexta-feira (6) e domingo (8), no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na capital paulista. A prova será a 20ª etapa da temporada de 2026.

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Diferente do que os fãs estão acostumados, a etapa brasileira não terá a tradicional corrida sprint na temporada de 2026. Desta vez, a programação contará com dois treinos livres na sexta-feira (6), terceiro treino livre e classificação no sábado (7) e a corrida no domingo (8). A largada está marcada para as 14h, no horário de Brasília.

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O último vencedor no México foi Lando Norris, que triunfou na edição de 2025. Já Alain Prost é o maior vencedor da história da prova brasileira, com cinco triunfos em Jacarepaguá e um em Interlagos. Se for considerado apenas o circuito paulista, Michael Schumacher se destaca com quatro vitórias.

Datas e horários do GP de São Paulo

SEXTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 12h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 16h (de Brasília)

SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino livre 3 - 11h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 15h (de Brasília)

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - a partir das 14h (de Brasília)

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Título de Antonelli já está garantido

Kimi Antonelli garantiu o pódio e o título mundial no GP da Cidade do México neste domingo (1º). Apesar de o campeonato já ter um campeão definido, a temporada da Fórmula 1 ainda não terminou e terá mais quatro etapas pela frente. O italiano, portanto, ainda terá a oportunidade de ampliar sua marca na primeira temporada como campeão mundial.

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Com o título decidido, a disputa agora fica concentrada nas posições seguintes do campeonato e na briga entre as equipes. A próxima parada do calendário será o GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, antes das etapas de Las Vegas, Catar e Abu Dhabi encerrarem oficialmente a temporada de 2026.