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Antonelli usará capacete em homenagem a Senna no GP de São Paulo

Piloto corre em Interlagos após título mundial e celebra 35 anos da vitória de Ayrton

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 14:36
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Kimi Antonelli ao lado do carro de Fórmula 1 da Mercedes no México
Kimi Antonelli ao lado do carro de Fórmula 1 da Mercedes no México (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)

Kimi Antonelli chega ao Brasil para disputar o Grande Prêmio em Interlagos como campeão mundial de Fórmula 1 (F1). O piloto da Mercedes usará um capacete comemorativo em homenagem a Ayrton Senna, seu ídolo, que venceu há 35 anos na mesma pista.

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O italiano escolheu o número 12 para competir na Fórmula 1 em tributo a Ayrton Senna, que utilizou esse número em parte de sua carreira. O jovem piloto, que nasceu doze anos após a morte do brasileiro, mantém uma ligação simbólica e pessoal com Senna, a quem considera sua maior inspiração no esporte.

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— Não vou abandonar o 12 para ficar com o número 1 dos campeões, em parte por superstição e em parte porque me ajuda a manter os pés no chão, me lembra quem eu sou e o que quero alcançar — declarou.

Além de sua habilidade nas pistas, Antonelli valoriza o legado humano de Senna, destacando sua autenticidade e as ações beneficentes que realizou durante a vida. Em 2025, durante o GP do Brasil, o piloto já havia prestado homenagem ao visitar o túmulo de Senna no cemitério de Morumbi, em São Paulo.

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Capacete especial

Para o GP deste ano, Antonelli preparou um capacete que celebra os 35 anos da vitória de Senna em Interlagos, conquistada com a sexta marcha. O design do capacete é considerado um dos mais bonitos já feitos pelo piloto, que espera que agrade aos fãs.

— Interlagos será um fim de semana muito especial, e mal posso esperar para vivenciá-lo, porque o apoio que tenho recebido do Brasil tem sido incrível, não só este ano, mas desde a temporada passada — projetou.

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Antes de iniciar as atividades na pista, que começam na quinta-feira com o tradicional media day, Antonelli passará alguns dias em São Paulo. Ele visitará a Fundação Ayrton Senna e terá a oportunidade de mostrar o capacete à família do brasileiro, momento que promete ser emocionante para o campeão.

Piloto da equipe Mercedes celebra no pódio com champanhe
Piloto da equipe Mercedes celebra no pódio com champanhe (Photo by Carl de Souza / AFP)

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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