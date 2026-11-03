Maratona de Nova York: brasileira grávida completa prova

A Maratona de Nova York, realizada no domingo (1), terminou com duas histórias de estreantes e de desfechos opostos. A americana Rachel Apa, de 24 anos, morreu após desmaiar no trecho final da prova, no Central Park, em Manhattan. A brasileira Bella Lopes, de 23 semanas de gravidez, completou os 42,195 km acompanhada do filho na barriga.

Uma das corridas de rua mais tradicionais e conhecidas do planeta, a Maratona de Nova York é disputada todos os anos. O percurso atravessa os cinco distritos da cidade (Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx e Manhattan) e termina no Central Park. Em 2026, cerca de 60 mil corredores participaram da edição, que marcou os 50 anos do trajeto atual. A prova integra as World Major Marathons, grupo que reúne as maratonas de maior prestígio do esporte.

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Falecimento de Rachel Apa durante a Maratona de Nova York

Corredora morre durante Maratona de Nova York 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

Rachel caiu por volta das 13h30, de acordo com o The New York Times. Pessoas que acompanhavam a competição correram para ajudá-la. Uma assistente social que estava por perto tentou prestar socorro, mas não encontrou pulso. Dois médicos que assistiam à corrida iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar.

Em seguida, a equipe médica da organização chegou ao local com um desfibrilador. Paramédicos levaram a americana de ambulância ao Mount Sinai Medical Center, onde os profissionais tentaram reanimá-la por seis horas. A morte foi confirmada às 21h40.

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Segundo o pai da jovem, Steve Apa, a causa foi rabdomiólise. A condição provoca a destruição rápida das fibras musculares e faz com que substâncias liberadas pelos músculos cheguem à corrente sanguínea. Em casos graves, elas podem comprometer os rins, causar alterações cardíacas e levar à morte. Conforme os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), o problema pode estar associado a esforço físico extremo, desidratação e superaquecimento do corpo.

Brasileira corre Maratona de Nova York grávida

Longe dali, Bella Lopes vivia o outro lado da prova. A influenciadora e empresária concluiu os 42,195 km em 4 horas e 53 minutos, grávida de 23 semanas. Também estreante na distância, a atleta amadora documentou o desafio nas redes sociais e correu com o filho na barriga.

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Na publicação, ela explicou o que a motivou:

— Para inspirar e também me lembrar da minha própria força. Da força das mulheres que vieram antes de mim. Das que caminham ao meu lado. Das que ainda não me conhecem. E das que estão por vir — escreveu Bella.