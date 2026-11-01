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Hamilton critica atitude de Leclerc na F1: 'Não é questão de idade'

Toque entre companheiros tirou a liderança do heptacampeão mundial no GP do México

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 23:33
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Lewis Hamilton no México GP de F1, enxugando o suor com toalha na cabeça.
Lewis Hamilton em pódio no GP do México pela F1 2026 (Foto: YURI CORTEZ / AFP)

Lewis Hamilton terminou o GP do México em segundo lugar, mas não escondeu a irritação com Charles Leclerc após a disputa pela liderança na primeira volta. Os dois carros da Ferrari se tocaram na curva 4, e o monegasco retornou à pista na frente depois de passar pela área de escape. Para Hamilton, a atitude do companheiro acabou custando à equipe a possibilidade de conquistar uma dobradinha.

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Questionado sobre o comportamento de Leclerc, Hamilton rejeitou a ideia de que a experiência tenha relação com o episódio. O heptacampeão, que tem 41 anos, entende que o problema está na forma como o companheiro encara as disputas quando os dois estão brigando por posições importantes.

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— O cara tem 28 anos, então não acho que seja uma questão de idade. Acho que é uma questão de mentalidade. Ele é tipo: "É tudo ou nada. Ou eu venço ou nenhum de nós vence", e não deveria ser assim. Deveríamos estar focados em conquistar aquela dobradinha — afirmou Hamilton.

O britânico também comparou a situação com outras disputas internas que já observou na Fórmula 1 antes mesmo de entrar na Ferrari. Mesmo assim, destacou que existe uma diferença quando os pilotos brigam pela vitória. Na visão de Hamilton, uma disputa mais agressiva pode fazer parte da competição, mas se torna muito mais prejudicial quando os dois carros da mesma equipe estão nas primeiras posições.

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— Antes de entrar para esta equipe, quando eu estava na Mercedes, observei a disputa acirrada entre Charles e Carlos em várias corridas, nas quais eles estavam lutando tanto que o piloto à frente simplesmente se distanciava; eles tinham ritmo suficiente para, de fato, vencer. Mas uma coisa é quando isso acontece na quarta e na quinta posições, e outra bem diferente é quando ocorre na primeira e na segunda, e você acaba perdendo a vitória. Isso faz toda a diferença — completou.

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E Hamilton não foi o único a lamentar o episódio. Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, também se mostrou infeliz com o ocorrido e garantiu que irá conversar com os dois pilotos sobre o incidente. A equipe, que tinha condições de colocar seus dois carros nas primeiras posições, acabou deixando escapar uma oportunidade de vitória e uma possível dobradinha no México.

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— Tínhamos carro para ganhar hoje, dava para a gente ter conseguido o primeiro e o segundo lugar, sem problemas, trabalhando juntos. Mas o outro cara tomou a decisão que não deveria e perdemos muitas posições. Vamos tentar entender o que aconteceu. Nem sei o que fazer sobre isso, mas é uma pena; afeta nossos fãs, a equipe trabalhando na fábrica… O carro estava ótimo, o pessoal fez um trabalho fantástico — lamentou Hamilton, em entrevista ao "SporTV".

FIA pune Leclerc após incidente

Os comissários da FIA também analisaram o lance e concluíram que Leclerc entrou na curva 4 em velocidade excessiva, o que fez com que ele não tivesse condições de completar a trajetória dentro dos limites da pista. No entanto, Hamilton também deixou o traçado na parte interna. Esse fator, então, também foi levado em consideração na decisão, e Leclerc recebeu "apenas" cinco segundos de punição.

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A penalidade ficou abaixo da orientação-base de 10 segundos porque os comissários consideraram que o incidente aconteceu na primeira volta e que os dois pilotos acabaram fora da pista. Mesmo com a punição, Leclerc permaneceu na frente de Hamilton durante boa parte da corrida.

Hamilton até que conseguiu recuperar a liderança após a bandeira vermelha provocada pelo acidente de Valtteri Bottas, mas terminou em segundo. Leclerc, por outro lado, acabou em quarto depois de ser ultrapassado por Kimi Antonelli, que garantiu o terceiro lugar e confirmou o título mundial da temporada.

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Charles Leclerc passa pela grama após toque com Lewis Hamilton no GP do México pela F1 2026
Charles Leclerc passa pela grama após toque com Lewis Hamilton no GP do México pela F1 2026 (Foto: YURI CORTEZ / AFP)
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