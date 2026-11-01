Verstappen vence GP do México, mas é ofuscado por título de Antonelli na F1
Atividade aconteceu no Autódromo Hermanos Rodríguez neste domingo (1º)
Max Verstappen venceu o Grande Prêmio da Cidade do México neste domingo (1º), mas a principal notícia da etapa não veio da bandeirada. Enquanto o tetracampeão da Red Bull voltou ao topo do pódio, Kimi Antonelli garantiu o primeiro título mundial da carreira. O italiano entra para a história da Fórmula 1 como o campeão mais jovem da categoria.
➡️ Volta a volta do título de Antonelli na F1 no GP do México
Lewis Hamilton terminou na segunda colocação, com Kimi Antonelli completando o pódio na terceira posição. Gabriel Bortoleto, por sua vez, largou em 13º e chegou a brigar pela zona de pontuação durante a prova, mas terminou em 12º.
A corrida teve 71 voltas e foi marcada por disputas intensas desde a largada, diferentes estratégias de pit stop e uma bandeira vermelha provocada pelo acidente de Valtteri Bottas. A disputa pelo título também acompanhou cada momento da prova, já que Antonelli precisava somar apenas dois pontos para garantir matematicamente o campeonato.
Verstappen ganha posições logo na largada
Lewis Hamilton teve uma excelente largada e conseguiu sustentar a primeira posição nos primeiros metros. Charles Leclerc, porém, partiu para cima do companheiro de Ferrari e, na tentativa de assumir a liderança, tocou no carro do britânico antes de passar pela grama e completar a manobra.
O incidente abalou Hamilton, que perdeu rendimento na sequência e acabou sendo ultrapassado por Max Verstappen. Leclerc, que havia conquistado a primeira posição usando a área de escape, não devolveu o lugar ao companheiro e permaneceu na liderança, enquanto a direção de prova analisava o episódio.
A decisão veio pouco depois: Leclerc recebeu uma punição de cinco segundos pelo lance da primeira volta. Verstappen, portanto, passou a ter uma oportunidade importante para disputar a vitória, enquanto Hamilton precisava se recuperar depois da confusão inicial.
Quem também começou a corrida em alta foi Bortoleto. O brasileiro saiu da 13ª posição e ganhou dois lugares logo no início, passando a andar próximo de Nico Hulkenberg. Na frente, Franco Colapinto também surpreendeu ao aparecer em sétimo, enquanto Oscar Piastri saltou de 12º para nono nas primeiras voltas.
O cenário mudou rapidamente com os primeiros problemas. Isack Hadjar rodou e caiu para o fundo do pelotão, enquanto Fernando Alonso precisou abandonar. Pouco depois, Lance Stroll também ficou parado na pista, levando à entrada do safety car virtual antes da retomada da disputa.
Leclerc abre vantagem, mas recebe punição
Com a corrida novamente em ritmo normal, Leclerc conseguiu se manter na frente de Verstappen e começou a construir uma vantagem importante. O monegasco chegou a abrir cinco segundos sobre o rival, diferença que ganhou ainda mais peso depois que os comissários determinaram uma punição de cinco segundos para o piloto da Ferrari.
Verstappen, portanto, precisava descontar a desvantagem na pista ou contar com um erro de estratégia da Ferrari. Enquanto a briga pela vitória se desenhava no topo, Bortoleto fazia uma corrida consistente no meio do pelotão e chegou a ficar a menos de um segundo de Hulkenberg.
O brasileiro, entretanto, também precisou olhar para os retrovisores. Ollie Bearman se aproximou rapidamente e passou a pressionar a Audi, até conseguir a ultrapassagem na curva 1 na volta 19. Bortoleto perdeu a posição, mas continuou próximo dos rivais e manteve a disputa por um lugar na zona de pontuação.
Estratégias mudam a corrida
A janela de pit stops começou a alterar completamente a classificação. Liam Lawson foi o primeiro a parar, enquanto Oscar Piastri entrou nos boxes na volta 27 e teve uma parada ruim da McLaren, superior a cinco segundos, que fez o australiano retornar apenas na 12ª colocação.
Naquele momento, Bortoleto ainda permanecia na pista e aproveitava a estratégia para ganhar posições. As paradas de Colapinto e Arvid Lindblad fizeram o brasileiro subir para nono, embora fosse apenas uma questão de tempo até que ele também precisasse visitar os boxes.
A movimentação mais importante aconteceu na volta 28. Leclerc e Verstappen fizeram suas paradas praticamente juntos, e o holandês conseguiu superar o rival ainda dentro do pit lane por causa da punição de cinco segundos do piloto da Ferrari. Com Hamilton também entrando nos boxes pouco depois, Kimi Antonelli assumiu provisoriamente a liderança.
A Mercedes ainda enfrentou outro problema: Russell recebeu uma punição de dez segundos e precisou cumpri-la durante sua parada. O britânico, que ocupava a segunda posição, caiu para sétimo após pagar a penalidade.
Enquanto os ponteiros definiam a estratégia para a vitória, Bortoleto finalmente entrou nos boxes na volta 39. O brasileiro colocou pneus macios e voltou à pista em 15º, atrás justamente de Hulkenberg, que havia conseguido ganhar posições durante a sequência de paradas.
Na frente, Norris finalmente fez seu pit stop, mas não teve uma parada ideal. A McLaren perdeu tempo na operação e o britânico retornou atrás de Leclerc, criando uma das principais disputas da parte final da prova.
Acidente de Bottas provoca bandeira vermelha
A corrida ganhou uma nova reviravolta na volta 44. Valtteri Bottas se envolveu em um acidente que levou o safety car à pista e obrigou os pilotos a reduzirem o ritmo justamente quando as estratégias começavam a se definir – azar para Kimi, que havia acabado de sair dos boxes.
Pouco depois, a direção de prova acionou a bandeira vermelha, interrompendo a corrida na volta 46. E a paralisação mudou novamente o cenário. Os pilotos puderam se preparar para uma nova largada, enquanto os retardatários ganharam a oportunidade de recuperar uma volta. Antes disso, a disputa ficou parada por mais de 30 minutos.
Na retomada, Verstappen conseguiu reagir bem e manteve a liderança. Hamilton também teve uma boa saída – de 5º para 2º – e passou a pressionar o holandês, enquanto Leclerc e Antonelli disputavam posições logo atrás.
Antonelli levou a melhor sobre Leclerc na volta 48 e assumiu o terceiro lugar. O italiano, porém, tinha uma missão muito maior do que simplesmente buscar o pódio: a posição na corrida poderia ser suficiente para confirmar matematicamente o título mundial.
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Norris pressiona Leclerc, mas não consegue passar
Na parte final, a disputa mais intensa aconteceu atrás dos líderes. Lando Norris tentou repetidamente ultrapassar Leclerc, mas encontrou resistência do monegasco, que, mesmo sem apresentar o melhor ritmo, conseguiu manter o piloto da McLaren atrás.
A diferença entre os dois chegou a ficar em apenas meio segundo, mas Norris não encontrou espaço suficiente para completar a manobra. Enquanto isso, Hamilton permanecia muito próximo de Verstappen, chegando a reduzir a diferença para apenas cinco décimos na volta 64.
Bortoleto também continuava na briga pelo resultado. O brasileiro chegou a ficar a apenas meio segundo de Lawson, que ocupava a 11ª posição, e precisava de apenas mais uma ultrapassagem para entrar na zona de pontuação. Até que o acidente de Lindblad faz com que novo safety car entrasse na pista.
Verstappen vence, mas Antonelli é campeão
O carro de segurança deixou a pista na volta 63, e Verstappen acelerou para controlar as últimas voltas. Hamilton ainda tentou se aproximar, mas o holandês conseguiu administrar a vantagem e entrou na última volta na liderança.
Enquanto Verstappen se encaminhava para mais uma vitória na temporada, a atenção estava dividida com a situação de Antonelli. O italiano precisava apenas se manter na zona de pontuação para garantir matematicamente o campeonato e conseguiu cumprir a missão no México.
Na bandeirada, Verstappen confirmou a vitória no GP da Cidade do México, com Hamilton e Antonelli completando as posições de destaque. O resultado, porém, acabou ficando em segundo plano diante da conquista histórica do piloto da Mercedes.
Aos 20 anos, Kimi Antonelli se tornou campeão mundial de Fórmula 1 e encerrou uma espera de 16 anos pelo fim do recorde de Sebastian Vettel como campeão mais jovem da história. No México, Verstappen ficou com a vitória, mas foi Antonelli quem saiu da Cidade do México com o maior prêmio.
Resultado completo do GP do México
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1º
Max Verstappen
Red Bull
Vencedor
2º
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.799
3º
Kimi Antonelli
Mercedes
+4.006
4º
Charles Leclerc
Ferrari
+10.707
5º
Lando Norris
McLaren
+11.778
6º
George Russell
Mercedes
+12.263
7º
Oscar Piastri
McLaren
+19.475
8º
Franco Colapinto
Alpine
+20.204
9º
Liam Lawson
Racing Bulls
+20.899
10º
Pierre Gasly
Alpine
+21.483
11º
Gabriel Bortoleto
Audi
+22.041
12º
Isack Hadjar
Red Bull
+22.503
13º
Ryo Hirakawa
Haas
+25.373
14º
Alexander Albon
Williams
+27.562
15º
Carlos Sainz
Williams
+28.638
16º
Nico Hülkenberg
Audi
+29.977
17º
Sergio Pérez
Cadillac
+30.695
18º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
Abandonou
19º
Oliver Bearman
Haas
Abandonou
20º
Valtteri Bottas
Cadillac
Abandonou
21º
Lance Stroll
Aston Martin
Abandonou
22º
Fernando Alonso
Aston Martin
Abandonou
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