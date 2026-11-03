De volta ao UFC? Ilia Topuria surpreende e anuncia retorno
Lutador publica mensagem enigmática nas redes sociais indicando novo capítulo na carreira
Ilia Topuria, um dos principais nomes do UFC, surpreendeu ao sugerir seu retorno ao octógono em postagem feita nesta terça-feira (3). O georgiano, ex-campeão das categorias penas e leves, indicou que está pronto para recomeçar sua trajetória na organização.
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— Voltei para onde tudo começou. Não para relembrar, mas para lembrar. 'O Matador' está voltando — escreveu no Instagram, aumentando as expectativas sobre seu futuro no UFC. A mensagem sugere que o lutador pode antecipar seu retorno ao octógono, embora ainda não haja confirmação oficial sobre data ou adversário.
A luta mais recente de Topuria aconteceu em junho deste ano, durante o badalado UFC Freedom 250, na Casa Branca, em Washington, DC. Na ocasião, o georgiano foi derrotado no quarto round após um combate intenso com Justin Gaethje.
Trajetória de Ilia Topuria no UFC
Aos 29 anos, Ilia Topuria acumula um cartel profissional de 17 vitórias e apenas uma derrota desde que estreou no MMA em 2015. Conhecido pelo apelido "O Matador", ele conquistou triunfos importantes contra nomes como Alexander Volkanovski, Max Holloway, Charles do Bronx e Josh Emmett, com sete nocautes e oito finalizações em seu histórico.
Topuria é reconhecido por sua versatilidade e sucesso nas duas categorias em que competiu, tendo sido campeão tanto nos penas (até 65,7 kg) quanto nos leves (até 70,3 kg). Seu desempenho o coloca entre os atletas mais vitoriosos de sua geração dentro do Ultimate.
O próximo passo para Ilia Topuria será a confirmação oficial do UFC sobre sua volta, com expectativa de anúncio de data e adversário para sua próxima luta.
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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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