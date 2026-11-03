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De volta ao UFC? Ilia Topuria surpreende e anuncia retorno

Lutador publica mensagem enigmática nas redes sociais indicando novo capítulo na carreira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 13:26
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Ilia Topuria aparece treinando em postagem enigmática
Ilia Topuria aparece treinando em postagem enigmática (Foto: Reprodução)

Ilia Topuria, um dos principais nomes do UFC, surpreendeu ao sugerir seu retorno ao octógono em postagem feita nesta terça-feira (3). O georgiano, ex-campeão das categorias penas e leves, indicou que está pronto para recomeçar sua trajetória na organização.

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— Voltei para onde tudo começou. Não para relembrar, mas para lembrar. 'O Matador' está voltando — escreveu no Instagram, aumentando as expectativas sobre seu futuro no UFC. A mensagem sugere que o lutador pode antecipar seu retorno ao octógono, embora ainda não haja confirmação oficial sobre data ou adversário.

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A luta mais recente de Topuria aconteceu em junho deste ano, durante o badalado UFC Freedom 250, na Casa Branca, em Washington, DC. Na ocasião, o georgiano foi derrotado no quarto round após um combate intenso com Justin Gaethje.

Justin Gaethje vence Ilia Topuria no UFC Casa Branca (Foto: SAUL LOEB / POOL / AFP)
Justin Gaethje vence Ilia Topuria no UFC Casa Branca (Foto: SAUL LOEB / POOL / AFP)

Trajetória de Ilia Topuria no UFC

Aos 29 anos, Ilia Topuria acumula um cartel profissional de 17 vitórias e apenas uma derrota desde que estreou no MMA em 2015. Conhecido pelo apelido "O Matador", ele conquistou triunfos importantes contra nomes como Alexander Volkanovski, Max Holloway, Charles do Bronx e Josh Emmett, com sete nocautes e oito finalizações em seu histórico.

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Topuria é reconhecido por sua versatilidade e sucesso nas duas categorias em que competiu, tendo sido campeão tanto nos penas (até 65,7 kg) quanto nos leves (até 70,3 kg). Seu desempenho o coloca entre os atletas mais vitoriosos de sua geração dentro do Ultimate.

O próximo passo para Ilia Topuria será a confirmação oficial do UFC sobre sua volta, com expectativa de anúncio de data e adversário para sua próxima luta.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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