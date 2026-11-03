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Renato Moicano despenca no ranking após derrota no UFC Vegas

Brasileiro caiu para 14º após nocaute no UFC Vegas 123; Tom Nolan sobe para 7º

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 11:19
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Renato Moicano e Tom Nolan se enfrentaram no UFC Vegas 123
Renato Moicano e Tom Nolan se enfrentaram no UFC Vegas 123 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Após sofrer nocaute no UFC Vegas 123, no último sábado (31), o brasileiro Renato Moicano caiu do 8º para o 14º lugar no ranking do peso leve. Seu algoz, o australiano Tom Nolan, subiu cinco posições e alcançou o 7º posto da categoria.

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Renato Moicano, de 37 anos, vinha de três derrotas em quatro lutas e sofreu um revés significativo ao ser finalizado por Nolan, de 26 anos, que mantém uma sequência invicta de seis vitórias no UFC. A atualização do ranking divulgada nesta terça-feira (3) refletiu essa mudança, com Moicano despencando seis posições no top-15 do peso leve (até 70,3 kg).

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O australiano Tom Nolan nocauteou Renato Moicano no UFC Vegas 123
O australiano Tom Nolan nocauteou Renato Moicano no UFC Vegas 123 (Foto: Rerodução/Instagram)

No peso galo (até 61,2 kg), Luana Santos manteve sua boa fase ao vencer Yana Santos por decisão unânime no mesmo evento, conquistando sua quarta vitória consecutiva e subindo do 4º para o 3º lugar na divisão. Já Yana, esposa do lutador Thiago Marreta, viu sua sequência de três triunfos ser interrompida e caiu do 6º para o 8º posto.

Entre os meio-médios (até 77,1 kg), o invicto Jacobe Smith confirmou seu potencial ao dominar Randy Brown e vencer por decisão unânime, o que lhe garantiu a entrada na elite da categoria, assumindo a 14ª posição no ranking.

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No peso palha (até 52,2 kg), Piera Rodriguez também avançou no ranking após derrotar Talita Alencar por decisão unânime. A venezuelana, que soma quatro vitórias consecutivas, subiu do 10º para o 7º lugar da divisão.

A próxima atualização do ranking do UFC está prevista para a próxima semana, quando novas lutas poderão alterar novamente as posições dos atletas nas categorias.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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