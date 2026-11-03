Renato Moicano despenca no ranking após derrota no UFC Vegas
Brasileiro caiu para 14º após nocaute no UFC Vegas 123; Tom Nolan sobe para 7º
Após sofrer nocaute no UFC Vegas 123, no último sábado (31), o brasileiro Renato Moicano caiu do 8º para o 14º lugar no ranking do peso leve. Seu algoz, o australiano Tom Nolan, subiu cinco posições e alcançou o 7º posto da categoria.
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Renato Moicano, de 37 anos, vinha de três derrotas em quatro lutas e sofreu um revés significativo ao ser finalizado por Nolan, de 26 anos, que mantém uma sequência invicta de seis vitórias no UFC. A atualização do ranking divulgada nesta terça-feira (3) refletiu essa mudança, com Moicano despencando seis posições no top-15 do peso leve (até 70,3 kg).
No peso galo (até 61,2 kg), Luana Santos manteve sua boa fase ao vencer Yana Santos por decisão unânime no mesmo evento, conquistando sua quarta vitória consecutiva e subindo do 4º para o 3º lugar na divisão. Já Yana, esposa do lutador Thiago Marreta, viu sua sequência de três triunfos ser interrompida e caiu do 6º para o 8º posto.
Entre os meio-médios (até 77,1 kg), o invicto Jacobe Smith confirmou seu potencial ao dominar Randy Brown e vencer por decisão unânime, o que lhe garantiu a entrada na elite da categoria, assumindo a 14ª posição no ranking.
No peso palha (até 52,2 kg), Piera Rodriguez também avançou no ranking após derrotar Talita Alencar por decisão unânime. A venezuelana, que soma quatro vitórias consecutivas, subiu do 10º para o 7º lugar da divisão.
A próxima atualização do ranking do UFC está prevista para a próxima semana, quando novas lutas poderão alterar novamente as posições dos atletas nas categorias.
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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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