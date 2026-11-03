George Russell desabafa sobre temporada: 'não foi meu ano'

George Russell fez um balanço sincero da temporada 2026 da Fórmula 1, afirmando que o ano não foi positivo para ele. Após o GP da Cidade do México, disputado no domingo (1º), o britânico destacou os desafios enfrentados e reconheceu o sucesso do companheiro de equipe, Kimi Antonelli, campeão mundial mais jovem da história da categoria.

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Russell iniciou o campeonato como um dos favoritos ao título, contando com mais experiência na Mercedes em comparação ao jovem italiano Antonelli, que disputava apenas seu segundo ano na Fórmula 1. No entanto, o cenário mudou drasticamente ao longo da temporada, com Antonelli conquistando nove vitórias e assegurando o campeonato com quatro etapas de antecedência, enquanto Russell venceu três corridas.

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No GP da Cidade do México, Russell largou da primeira fila e teve uma boa largada, mas seu carro perdeu velocidade repentinamente, fazendo com que ele caísse várias posições e terminasse em sexto lugar. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, admitiu que a equipe falhou com o piloto e que ele estava "arrasado" com o resultado.

George Russell, da Mercedes durante o Grande Prêmio do México (Foto:YURI CORTEZ / AFP)

Em uma publicação no Instagram, Russell desabafou sobre a temporada, afirmando que enfrentou mais dias ruins do que bons pela primeira vez em sua carreira. Ele destacou a dificuldade de se recuperar semana após semana diante de uma sequência de azar e desempenhos abaixo do esperado.

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O piloto também reconheceu momentos de confusão durante o campeonato, mas garantiu que deu o máximo de si em todas as corridas. "Tudo o que sei é que dei o meu máximo e que 2026 não estava destinado a ser o meu ano", afirmou.

Apesar da disputa interna, Russell fez questão de parabenizar Kimi Antonelli pela campanha vitoriosa. "Quero parabenizar sinceramente Kimi pelo que foi uma temporada absolutamente incrível. Você realmente merece esse campeonato", declarou.

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Por fim, o britânico prometeu empenho total para recuperar o desempenho que apresentou em boa parte de sua carreira, tanto nas etapas restantes de 2026 quanto na próxima temporada, esperando também contar com um pouco de sorte.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.