João Fonseca x Davidovich Fokina: saiba horário e onde assistir à final do ATP da Basileia
Brasileiro disputa primeira uma final de um torneio nível 500
- Matéria
- Mais Notícias
João Fonseca enfrenta o espanhol Alejandro Davidovich Fokina neste domingo (26) pela final do ATP da Basileia, na Suiça. O brasileiro chega pela primeira vez na final de um torneio nível 500 da ATP. Esse tipo de torneio fica atrás apenas dos Masters 1000 e Grand Slams. A partida será às 11h30 (de Brasília) e tem transmissão da ESPN e Disney+.
Relacionadas
➡️ João Fonseca alcança melhor ranking da carreira com vitória no ATP da Basileia
Com a vitória na semifinal, o brasileiro ganhou doze posições e subiu para a 34ª no ranking móvel da ATP. O ranking oficial atualizado é divulgado no domingo à noite. A subida pode ser ainda maior caso vença a decisão.
Adversário de João Fonseca chega na desvantagem
Neste domingo (26), Fonseca terá pela frente o espanhol que também busca algo inédito na carreira: vencer uma final. Nos quatro torneios em que chegou à decisão, foi derrotado pelo adversário. Em uma delas, aos prantos, precisou ser consolado pelo rival.
Como foi a semifinal pelo ATP da Basileia?
O primeiro set começou com superioridade do espanhol, que abriu o placar com a vitória do primeiro game e manteve um jogo consistente. João Fonseca, porém, não deixou o adversário abrir vantagem no placar e igualou o jogo em diversos momentos da parcial.
A etapa foi marcada por uma sequência de aces de ambos os lados e por importantes bolas na paralelas. A disputa seguiu equilibrada até o tie-break, quando o brasileiro demonstrou estratégia e frieza para garantir os pontos. Com isso, João Fonseca venceu o primeiro set por 7 a 6.
Na segunda metade da partida, o brasileiro saiu na frente com um game perfeito, mas a vantagem não durou muito. Aproveitando os erros de Fonseca, Munar quebrou o serviço de João e conquistou três games consecutivos. Mesmo assim, o brasileiro, com ataques precisos e eficientes, voltou a crescer na partida, devolveu a quebra, e virou para 6 a 5.
No momento decisivo, João Fonseca mostrou maturidade e força mental. Na primeira chance que teve de quebrar novamente o serviço do espanhol e fechar o jogo, garantiu a vitória.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Saiba todos os detalhes do jogo de João Fonseca
Ficha técnica
João Fonseca x Davidovich Fokina
ATP da Basileia - semifinal
🥎 Confronto: João Fonseca (BRA), Davidovich Fokina (ESP)
🕐 Data e hora: domingo, 26 de outubro, às 11h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Quadra Central do ATP da Basileia, Suíça
📺 Transmissão: ESPN e Disney+
- Matéria
- Mais Notícias