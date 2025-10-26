João Fonseca entra no top 5 dos melhores tenistas da história do Brasil
João Fonseca é o campeão do ATP 500 Basileia
Após a vitória na final do ATP 500 de Basileia, João Fonseca cravou definitivamente seu nome na história do tênis brasileiro. Com o título, ele subiu para a 28ª posição no ranking mundial de tênis e se tornou o 5ª melhor da história do país no esporte, aos 19 anos.
João Fonseca ultrapassou nomes como Jaime Oncins e Luiz Mattar, ficando atrás apenas de Gustavo Kuerten, Thomaz Bellucci, Thomas Koch e Fernando Meligeni. Se conseguir entrar no top-20, ficará apenas atrás de Guga, que foi líder do ranking.
Top-10 brasileiros no ranking ATP
- 1 - Gustavo Kuerten (1º)
- 2 - Thomaz Bellucci (21º)
- 3 - Thomaz Koch (24º)
- 4 - Fernando Meligeni (25º)
- 5- João Fonseca (28º)
- 6 - Luiz Mattar (29º)
- 7 - Marcos Hocevar (30º)
- 8 - Jaime Oncins (34º)
- 9 - Carlos Kirmayr (36º)
- 10 - Flávio Saretta (44º)
Como foi o jogo João Fonseca x Alejandro Fokina na final do ATP Basileia
Veja lance a lance da vitória de João Fonseca sobre Fokina pela final do ATP Basileia
João Fonseca entrou na quadra central do ATP da Basileia com expressão confiante. E isso se refletiu logo de cara no jogo. Sem sustos, o brasileiro confirmou seu serviço e foi logo quebrando o espanhol. Na sequência, fez 3 a 0. Fokina voltou pro jogo. Confirmou o serviço e devolveu a quebra (3 a 2).
Mas João não estava disposto a deixar o espanhol sonhar. Quebrou o serviço mais uma vez e confirmou o saque, encaminhando o set (5 a 2). Fokina ainda diminuiu, mas o brasileiro voltou a confirmar o serviço e fechou em 6 a 3.
O espanhol nem teve muito tempo para digerir a derrota na parcial e já teve o serviço quebrado logo no primeiro game do segundo set. Nos seguintes, ambos conseguiram fazer valer os saques e João se manteve à frente (3 a 1). No sexto game, o brasileiro quase conseguiu outra quebra, mas Fokina conseguiu fechar (3 a 2).
João voltou a confirmar seu serviço (4 a 2) e colocou o espanhol em situação tensa no jogo. No game seguinte, mais uma vez, o brasileiro esteve perto de conseguir a quebra, mas Fokina conseguiu reagir (4 a 3). Com facilidade, Fonseca confirmou o serviço e jogou toda a pressão pro adversário (5 a 3).
Fokina teve calma e conseguiu fazer valer a força do seu saque (5 a 4). Bastava a João confirmar o serviço para conquistar o maior título de sua carreira. E ele não deixou a chance escapar. Firme, confirmou o saque, o game, o jogo e a taça.
